こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電子マネーnanaco 残高移行時の本人確認に＋Connect（プラスコネクト）「ＡＴＭ窓口」を活用
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）はグループ会社である株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）と、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026 年1 月19 日（月）より提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面等で行う必要のあった各種手続きを、原則24 時間365 日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
セブン・カードサービスでは、「ＡＴＭ窓口」をnanaco カード/モバイル再発行時の本人確認に活用します。これまで、紛失や盗難により停止したnanaco の電子マネー・ポイント残高等の引継ぎには、お電話またはweb にて連絡をしたうえで、セブン‐イレブン等の対象店舗でカードを再発行した後、必要事項を記入した引継申請書と本人確認書類のコピーを郵送する必要がありました。そのため、お客さまには書類準備や郵送の負担がかかるうえ、紛失のご連絡をいただいてから、電子マネー・ポイント残高の引継ぎ完了までには数週間を要しておりました。
今回、「ＡＴＭ窓口」を活用し、再発行時の本人確認をＡＴＭで行うことで、郵送が不要となり、簡単な操作且つ数日で電子マネー・ポイント残高等の引継ぎが可能になります。さらに、より便利にnanaco をご利用いただくため、カードの残高をnanaco モバイルに引継ぐこともできるようになります。
今後も、セブン銀行とセブン・カードサービスは、両社がこれまで培ってきたノウハウ・専門性を統合、拡充し、各種金融サービスの開発やユニークな顧客体験の創造に努めるとともに、より一層お客さまにご満足いただけるようなサービスを提供してまいります。
１．サービス内容
ＡＴＭ窓口
２．サービス提供開始時期
2026年1月19日（月）
◆「＋Connect」（プラスコネクト）のサービス紹介はこちらをご覧ください。
◆セブン銀行ＡＴＭの特長はこちらをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
＋Connectサービス紹介はこちら
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面等で行う必要のあった各種手続きを、原則24 時間365 日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
セブン・カードサービスでは、「ＡＴＭ窓口」をnanaco カード/モバイル再発行時の本人確認に活用します。これまで、紛失や盗難により停止したnanaco の電子マネー・ポイント残高等の引継ぎには、お電話またはweb にて連絡をしたうえで、セブン‐イレブン等の対象店舗でカードを再発行した後、必要事項を記入した引継申請書と本人確認書類のコピーを郵送する必要がありました。そのため、お客さまには書類準備や郵送の負担がかかるうえ、紛失のご連絡をいただいてから、電子マネー・ポイント残高の引継ぎ完了までには数週間を要しておりました。
今回、「ＡＴＭ窓口」を活用し、再発行時の本人確認をＡＴＭで行うことで、郵送が不要となり、簡単な操作且つ数日で電子マネー・ポイント残高等の引継ぎが可能になります。さらに、より便利にnanaco をご利用いただくため、カードの残高をnanaco モバイルに引継ぐこともできるようになります。
今後も、セブン銀行とセブン・カードサービスは、両社がこれまで培ってきたノウハウ・専門性を統合、拡充し、各種金融サービスの開発やユニークな顧客体験の創造に努めるとともに、より一層お客さまにご満足いただけるようなサービスを提供してまいります。
１．サービス内容
ＡＴＭ窓口
２．サービス提供開始時期
2026年1月19日（月）
◆「＋Connect」（プラスコネクト）のサービス紹介はこちらをご覧ください。
◆セブン銀行ＡＴＭの特長はこちらをご覧ください。
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
＋Connectサービス紹介はこちら
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html