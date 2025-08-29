Neusoft Medical Systems、中国初の光子計数型CTをNMPA承認のもと発売

中国・瀋陽、2025年8月28日/PRNewswire/ -- Neusoft Medical Systemsは本日、自社のNeuViz P10 光子計数型CTが中国国家薬品監督管理局（NMPA）から市場承認を取得したと発表しました。これは、中国で初めて承認された光子計数型CTであり、世界初の8cm検出器を搭載したワイドボディシステムとなります。



光子計数型CT（PCCT）は、次世代画像診断における画期的な技術とされています。従来のCTスキャナーが、X線をいったん光に変換してからデジタル画像を生成するのに対し、NeuViz P10はカドミウム亜鉛テルル（CZT）検出器を用いて、各X線光子を直接デジタル信号に変換して取り込みます。この直接変換方式により、画像の鮮明度が大幅に向上し、患者の被ばく線量を低減するとともに、異なる種類の組織を識別する能力も改善されます。

患者にとって、これらの進歩は、心臓の微小血管のより明瞭な可視化、小さな腫瘍の早期発見、神経疾患のより正確な診断、そして被ばくを抑えたより安全な肺検査を可能にすることを意味します。本システムの超高解像度は、医師が疾患をより早期の段階で発見することを可能にし、治療効果を高め、予後を大幅に改善することにも貢献します。

臨床および研究における価値を最大限に引き出すため、NeuViz P10は以下の4つの革新プラットフォームを統合しています: NeuPhoton Counting、Photon Supersonic、Photon Intelligence、Photon Researchこれらのプラットフォームを組み合わせることで、より高速なスキャン、安全性の高い画像診断、インテリジェントなワークフロー支援、そして臨床研究の拡大された機会を実現します。

「NeuViz P10の承認は、中国の医用画像診断業界にとって、そして世界のCT技術革新にとっても大きな節目となります」と、Neusoft Medical SystemsのCEO、Patrick Wu氏は述べています。「この技術は、放射線科医に対して低線量でより鮮明な画像を提供し、患者にはより早期かつ正確な診断結果をもたらすとともに、公衆衛生において最大限の臨床的価値を実現します。」

Neusoft Medical Systemsについて

Neusoft Medical Systemsは、医用画像ソリューションとサービスにおける世界的リーダーです。同社は、AI技術を医用画像に統合し、インテリジェントで効率的、精密かつ信頼性の高い製品とサービスを提供することに尽力しています。Neusoft Medical Systemsは、包括的なヘルスケア・エコシステムを構築することで、世界の医療へのアクセス性と公平性を高めています。

2024年末時点で、Neusoft Medical Systemsは120を超える国と地域に展開し、14,000を超える顧客にサービスを提供、累計設置台数は50,000台を超えています。

詳細はこちらをご覧ください：www.neusoftmedical.com/en

（日本語リリース：クライアント提供）

