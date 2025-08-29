DVDFabが「リッピング」機能を強化 ― 100以上の新デバイスに対応し、さらなる互換性を実現
DVD／Blu-ray／UHDのコピー・リッピング・作成ソフトの開発をリードするFengtao Software Inc.（DVDFab）は、このたび「リッピング」モジュールをアップデートし、さらに多くのデバイスへの対応を実現したことをお知らせいたします。
今回のアップデートにより、ユーザーの皆様はこれまで以上に幅広い機器でシームレスかつ高品質なリッピング体験をお楽しみいただけるようになりました。
【アップデートの概要】
・新たに100種類以上のデバイスを追加
選択可能なデバイスのラインアップに、100を超える機種を追加。より細やかな設定と出力が可能に。
・最新の人気モデルに幅広く対応
iPhone 16およびそれ以前のモデル、iPad、Huaweiスマートフォン・タブレット、Samsung Galaxyシリーズ、Sony Xperiaなど、人気の幅広いデバイスに対応しました。
・パフォーマンスと安定性の向上
リッピング処理の高速化と安定性がさらに強化され、よりスムーズな操作性を実現しました。
【参考情報】
【DVDFabについて】
DVDFabは、DVD・Blu-ray・UHDコピー、リッピング、作成、AIによる映像強化、AI音声読み上げなど、幅広いソフトウェアソリューションを世界中のユーザーに提供しています。DVDFabブランドは20年以上の実績を持ち、常に最新のテクノロジーに対応し続けています。
配信元企業：Fengtao Software
