世界の空気動力車市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート： 車両タイプ別；製品タイプ別；航続距離別；最高速度別 （CAGR）が 59％ -2032年までの世界機会分析と産業予測
世界の空気動力車市場は、2023年から2032年までに1億3,020万米ドルから84億5,640万米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 59％で成長すると予測されています。
空気動力車は、圧縮空気エンジンを利用する環境に優しい自動車です。これは内燃（IC）エンジンの代替として開発され、圧縮空気技術（CAT）の原理に基づいて動作します。無公害燃料である圧縮空気を動力源とし、車両を走行させます。
環境政策とエネルギーコストが牽引する需要シフト
世界各国で進む環境規制の強化、特に欧州連合や日本をはじめとする経済先進国によるゼロエミッション車推進政策は、空気動力車の採用拡大を後押ししています。CAVは、内燃機関を持たず、圧縮空気を用いて動作するため、走行時のCO?排出はゼロ。エネルギー源としての空気は再生可能で低コストであり、特にガソリンやディーゼル価格が高騰する時代において、CAVは経済的にも有利な選択肢となります。日本国内でも、再生可能エネルギーで圧縮空気を生成する「カーボンニュートラル燃料」としての検討が進んでいます。
軽量化技術と素材革新が性能の壁を打破
かつて空気動力車の普及を妨げていた要因の一つが、航続距離やパワー性能の制限でした。しかし近年では、ナノ素材を用いた高圧タンク、超軽量合金によるボディ構造、空力設計の進化により、これらの問題は大きく改善されています。特に日本では、素材工学の分野での技術優位性があり、自動車部品メーカーによる応用開発が加速しています。これにより、都市型モビリティから商用配送車両まで、様々なカテゴリでの採用可能性が高まっています。
主要な企業:
● Matrix Comsec
● AUDI AG
● BMW GROUP
● General Motors Company
● DAIMLER AG
● Toyota Motor Corporation
● MAN SE
● Hyundai Motor Group
● Phinergy
● Magnetic Air Car Inc
● Volvo Group
● Peugeot S.A.
● Engineair Pty Ltd
● Honda Motor Company Ltd
● Motor Development International SA
● Tata Motors Limited
● Ballard Power Systems Inc
新興市場と都市インフラとの融合による加速度的成長
インドや中国などの新興経済圏では、大都市における深刻な大気汚染問題への対応策として、空気動力車が都市インフラと統合され始めています。BRT（バス高速輸送システム）やシェアリングモビリティと組み合わせることで、CAVの導入は単なる個別技術にとどまらず、持続可能な都市交通エコシステムの構築に寄与しています。日本国内でも、地方自治体によるCAVを活用したスマートモビリティ実証実験が進行中であり、その結果は今後の導入戦略に大きな影響を与えると見られています。
競争環境とパートナーシップによる産業エコシステムの確立
空気動力車市場の成長に伴い、自動車メーカーに加えてエネルギー企業、物流事業者、インフラ開発業者など異業種との連携が進んでいます。例えば、日本の大手総合商社は、海外スタートアップと提携し、CAVの商用車両向けアプリケーションを開発しています。こうしたクロスセクター連携によって、部品供給からサービス提供までのバリューチェーン全体が構築され、持続的な市場成長が実現されつつあります。
