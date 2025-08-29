【沖縄リゾート＆スポーツ専門学校職員が全日本教職員バドミントン選手権大会優勝】―全日本総合大会への出場権を獲得―
学校法人三幸学園が運営する沖縄リゾート＆スポーツ専門学校（所在地：沖縄県那覇市）所属職員の峰 郁美が、2025年8月13日（水）～8月17日（日）に岡山市総合文化体育館にて開催された「全日本教職員バドミントン選手権大会（岡山県大会）」（主催：公益財団法人日本バドミントン協会・日本教職員バドミントン連盟）の一般女子シングルスの部において優勝し、沖縄県勢として大会史上初の栄冠を獲得いたしました。
さらに、全日本総合バドミントン選手権大会への出場資格も得ることとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328351&id=bodyimage1】
全日本総合バドミントン選手権大会への挑戦
この結果により12月に参加する「全日本総合バドミントン選手権大会」は、日本代表選手選考の場として位置づけられており、海外遠征をはじめ国際舞台への挑戦権をかけてトッププレーヤーたちが競い合う国内最高峰の大会です。
今回の優勝は、日々教育活動に従事しながら研鑽を重ねてきた成果であり、本校職員の努力と情熱が結実したものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328351&id=bodyimage2】
スポーツ、教育の両面で社会に貢献
本学園では、教育・スポーツ・地域貢献の各分野で活躍する教職員を積極的に応援し、今後も一人ひとりの挑戦を通じて社会に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328351&id=bodyimage3】
【関連サイトURL】
沖縄リゾート&スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/okinawa-sports/
日本教職員バドミントン連盟
http://www.jef-badminton.jp/
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【本件に関する問い合わせ先】
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL:070-1499-2542
配信元企業：学校法人三幸学園
さらに、全日本総合バドミントン選手権大会への出場資格も得ることとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328351&id=bodyimage1】
全日本総合バドミントン選手権大会への挑戦
この結果により12月に参加する「全日本総合バドミントン選手権大会」は、日本代表選手選考の場として位置づけられており、海外遠征をはじめ国際舞台への挑戦権をかけてトッププレーヤーたちが競い合う国内最高峰の大会です。
今回の優勝は、日々教育活動に従事しながら研鑽を重ねてきた成果であり、本校職員の努力と情熱が結実したものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328351&id=bodyimage2】
スポーツ、教育の両面で社会に貢献
本学園では、教育・スポーツ・地域貢献の各分野で活躍する教職員を積極的に応援し、今後も一人ひとりの挑戦を通じて社会に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328351&id=bodyimage3】
【関連サイトURL】
沖縄リゾート&スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/okinawa-sports/
日本教職員バドミントン連盟
http://www.jef-badminton.jp/
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【本件に関する問い合わせ先】
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL:070-1499-2542
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ