世界のグリーンアンモニア市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート： 技術別、用途別 - 2032年までの世界機会分析と産業予測
世界のグリーンアンモニア市場は、2022年から2031年までに0.6億米ドルから119億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 80.1％で成長すると予測されています。
グリーンアンモニアは、水素と窒素を用いて再生可能エネルギーによって製造される、炭素フリーの新エネルギーキャリアとして注目されています。特に日本では、脱炭素社会の実現に向けて、水素経済構想が本格化する中、グリーンアンモニアはその輸送・貯蔵の最適手段として急速に注目されています。従来のアンモニア製造は化石燃料に依存していたため、温室効果ガスの排出が課題でしたが、グリーンアンモニアはこれを根本から解決する革新的なソリューションといえるでしょう。
市場拡大の要因：政府政策とエネルギー転換の加速
市場拡大の背景には、世界中での気候変動対策が加速していることが挙げられます。EUや日本、オーストラリア、サウジアラビアなどでは、グリーン水素とグリーンアンモニアの商業化に向けた大型プロジェクトが進行中です。特に日本政府は、「水素基本戦略」や「GX（グリーントランスフォーメーション）実行会議」などを通じて、エネルギーの脱炭素化に注力しており、国内外のグリーンアンモニア調達網の整備が急ピッチで進められています。この政策的な後押しが、同市場の成長を大きく牽引しています。
用途の拡張：発電から肥料まで多様な需要が成長ドライバーに
グリーンアンモニアは、そのエネルギー密度と貯蔵性の高さから、火力発電所での共同燃焼、再生可能エネルギーの貯蔵媒体、さらには輸送燃料としての応用が期待されています。また、従来から使用されてきた肥料としての用途も、今後は「脱炭素型肥料」として新たな価値が生まれつつあります。特にアジア地域では農業需要が根強く、環境負荷の低減と食糧安全保障を両立させる手段として、グリーンアンモニアの活用が注目されています。
主要な企業:
● Siemens AG
● Uniper
● Engie
● FUELPOSITIVE Corporation
● Enapter
● Starfire Energy
● BASF SE
● ThyssenKrupp
● CF Industries Holdings Inc
● AmmPower Corp
● Queensland Nitrates Pty Ltd
● Ballard Power Systems
● Hyport Duqm
● Yara International
● Hiringa Energy
● ITM Power
● NEL ASA
● Haldor Topsoe
技術革新と製造コストの低下が鍵を握る
現在、グリーンアンモニアの最大の課題は、従来の「グレーアンモニア」よりも製造コストが高い点です。しかし、再生可能エネルギー価格の低下や、電解槽などの水素製造技術の進化によって、今後数年間で競争力のある価格帯に収束するとの見方が広がっています。また、製造工程におけるカーボンフットプリントをさらに抑える「革新的触媒技術」や「水電解の高効率化」なども、研究開発の焦点となっており、コストパリティの達成は時間の問題と考えられています。
グローバル競争の中での日本のポジショニング
