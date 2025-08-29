岡山の地域NO.1 地震にも強い補助金対象の高性能リノベーションを本格展開 ～「新築を超える性能」を実現～
岡山県を拠点に高性能リノベーション事業を展開する株式会社タカ建築（岡山市北区、代表取締役：髙元 竜太）は、築古住宅における「断熱・耐震性能」の向上を図り、国や自治体の補助金対象となる高性能リノベーションサービスを強化しました。これにより、新築同等、あるいはそれ以上の住宅性能を実現し、さらに補助金を活用することで費用負担を軽減し、安心・快適な住環境を手に入れることが可能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328319&id=bodyimage1】
■ 背景とタカ建築の取り組み：新築以上の性能を実現
日本の住宅の多くは築30年以上が経過しており、断熱性や耐震性に大きな課題を抱えています。老朽化した住宅は空き家化しやすく、防災や防犯、地域環境にも悪影響を与えているのが現状です。空き家の課題は、明確です。
こうした状況を根本から解決する手段として注目されているのが「リノベーション」です。
当社のリノベーションは、単なる修繕や見た目の刷新ではなく、住宅の基本性能を大幅に引き上げることを目的としています。当社は、いわゆる高性能「高断熱」「高気密」、そして「高耐震」を同時に満たす工事を展開しており、長年培った経験を活かして既存住宅の構造を徹底的に調査・診断。最適な断熱材や施工手法を用いることで、住宅全体の温熱環境を根本から改善します。また、耐震補強工事では最新の構造基準に基づいた設計と工法を採用し、大規模地震への備えを強化しています。
特に断熱と耐震の両面で高い基準をクリアしている点は、国が定める補助金制度の対象となるほどの性能水準であり、「補助金が認められる＝公的に高性能と評価されている証拠」でもあります。これにより、築古住宅や空き家であっても、当社の経験とブラッシュアップされた技術をもってすれば、「新築以上の性能」を備えた長寿命住宅へと生まれ変わり、安心・快適に暮らせる住まいとして次世代へ引き継ぐことが可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328319&id=bodyimage2】
■ 実績と効果
当社がこれまでに手がけてきたリノベーションは、性能改善の「目に見える効果」と「暮らしの質の向上」の両面で高い評価を得ています。
・断熱性能の飛躍的向上
冬場の室温が施工前と比べて平均で5℃以上改善した事例が多くあります。施工前は暖房をつけても足元が冷える家でも、施工後は家全体が均一な暖かさを保ち、真冬でも薄着で過ごせるほどの快適性を実現しています。夏場も外気の熱を遮断し、冷房の効きが大幅に改善。これにより、四季を通じてストレスのない住環境を手に入れることを実現しました。
・光熱費の大幅削減
高断熱・高気密化により、冷暖房効率が劇的に向上。年間を通して冷暖房費が20～30％削減された事例が複数あり、家庭の家計に直結するメリットとなっています。単なるコスト削減だけでなく、環境負荷の低減にもつながり、持続可能な住まいの実現に寄与しています。
・高水準の耐震性能確保
構造計算に基づいた耐震補強工事により、震度6強クラスの地震にも耐えうるレベルの住宅性能を実現しています。特に築古住宅では耐震性に不安を抱える施主が多い中、補強後には「これで安心して暮らせる」との声が多数寄せられています。安心・安全という目に見えない価値が、リノベーションによって確保されています。
・快適性と健康面での効果
室内の温度差が小さくなることで、冬のヒートショックリスクが低減されます。結露やカビの発生も防がれるため、住環境の衛生面が改善され、家族の健康を守る住まいへと変わります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328319&id=bodyimage1】
