広告・SNSを革新するショートアニメ制作「アニスタB」誕生――AIアニメコンテストで育成した人材が企業案件に参画、低コスト・短納期でアニメ制作に革命。限定10社特別提供、30秒アニメ税別8万円特価
AIアニメコンテスト上位入賞クリエイターが制作を担当。一般ユーザーも参画でき、企業案件と生活者クリエイターを結ぶ“参加型”の仕組みを実装。従来は高額で手が出なかったアニメ動画広告を、日常の打ち手へ。
＜本文＞
株式会社海馬（代表取締役：北村勝利）は、企業の広告・SNS運用に特化したショートアニメ制作サービス「アニスタB」の提供を開始しました。生成AIを活用した新ワークフローにより、従来比約1/10のコストと短納期を実現。縦型（スマホ）に最適化した“映える”表現で、ブランド認知から採用・IR・キャンペーン告知までをスピーディに支援します。
「アニスタB」とは
企業のマーケティング／PR用途に特化したAIアニメ制作サービスです。社内制作や実写撮影では難しい“インパクト・分かりやすさ・拡散性”を、短い制作リードタイムで提供。制作は当社主催のAIアニメコンテスト上位入賞者に加え、スキルを可視化した一般クリエイターが参画できる体制で行います。
4つの主要特徴
１）1/10コスト×短納期
AI基盤の制作ラインで、企画～絵コンテ～生成～編集～出力までを効率化。**“速く、安く、クオリティ妥協なし”**を追求。
２）縦型ショート動画に最適化
スマホ視聴に特化した構図・テンポ・テロップ設計。**第一印象で“目を奪う”**ショートアニメを制作。
３）実力派クリエイター体制
AIアニメコンテスト上位入賞者が案件をリード。最新トレンドと表現知でブランドらしさを再現。
４）参加型エコシステム（一般ユーザー参画） ← New
コンテスト参加→スキル可視化（入賞・評価）→案件マッチングという動線を整備。全国の一般クリエイターが企業案件に参画できる仕組みで、機会創出と人材育成を同時に実現します。
開催中コンテスト～賞金30万円！縦型ショートアニメコンテスト
https://xhxc3.hp.peraichi.com/
【アニスタB公式サイト】
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
限定10社特別提供、30秒アニメ税別8万円特価
＊期限は9月中！先着順にて対応しています。公式サイトから問い合わせください
＜活用シーン＞
・広告・SNS運用：新商品・キャンペーン告知、機能説明、UGC誘発
・採用・コーポレート：求人告知、会社紹介、オンボーディング
・IR・サービス解説：事業や技術の“難しい”を30秒で直感理解
・地方創生・ご当地IP：キャラクター/地域資源のプロモーション
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328266&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328266&id=bodyimage2】
社会的意義（Participatory Creative Economy）
機会の分散化：地方在住や副業人材でも、オンライン完結で企業案件にアクセス可能。
学び→仕事の直結：コンテスト/審査を通じたスキル可視化が**仕事受注の“見える化”**に。
持続的な育成循環：案件経験が再び学習と挑戦を生み、コミュニティ主導の人材育成循環を形成。
多様性の推進：バックグラウンドに依らない参画を支援し、クリエイティブ産業の裾野を拡大。
制作フロー（例）
ヒアリング／目的・KPI整理
企画・絵コンテ（縦型最適化）
生成（ビジュアル）＋編集（テンポ・字幕・BGM）
確認・微修正（効率重視のリテイク設計）
納品（SNS投稿用書き出し／サイズ・尺バリエーション対応可）
導入メリット
スピード：旬の話題に“今”乗れる制作リードタイム
コスト効率：従来比約1/10で継続出稿・ABテストが可能
成果設計：フック→問題提起→ベネフィット→CTAの短尺型シナリオで刺さる
参画拡張：一般クリエイターを巻き込むことで制作量とバリエーションを同時に確保
配信元企業：株式会社海馬
