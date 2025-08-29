ライトアップ、「ECニッチシェア理論」オンラインセミナーを開催決定 ～900社のAmazon支援実績から導く中小企業の勝ち筋とは～
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 白石 崇）は、中小企業のEC事業成長をテーマにしたオンラインセミナー「900社の支援実績から見えた！中小企業の勝ち筋『ECニッチシェア理論』セミナー」を2025年9月5日（金）に開催いたします。
本セミナーでは、Amazonを中心としたEC市場における中小企業の成功事例をもとに、AIを活用した売上成長シミュレーションや、月商1,000万円を実現するためのステップを公開。さらに、楽天・自社ECとの併用戦略や差別化につながる運用ノウハウについても解説し、全国の中小企業経営者様に実践的なヒントをお届けします。
セミナー概要
タイトル：900社の支援実績から見えた！中小企業の勝ち筋「ECニッチシェア理論」セミナー
講師：大谷 雄太（トゥルーコンサルティング株式会社 取締役）
開催日時：2025年9月5日（金）11:00～12:00
形式：オンライン開催（Zoom利用予定）
参加費用：無料（事前登録制）
お申込方法：参加希望の方は以下のリンクよりお申し込みください。
https://mgmtsys.jdnw.jp/seminar/3724?partner_id=1152
※定員に達し次第、受付を終了します。お早めにお申し込みください。
セミナープログラム
本セミナーでお話しする内容をご紹介いたします。
（1）オープニング
・登壇講師の紹介
・本セミナーの目的とゴールの共有
（2）会社紹介
（3）なぜ今、Amazonなのか？
・中小企業がAmazonで勝ちやすい3つの理由
・楽天・自社ECとの違いと併用戦略
・競争が激化する今、準備すべきこととは
（4）月商1,000万円を実現する成長ステップ
・売上成長ロードマップ
・フェーズごとの課題と乗り越え方
・「中小企業の勝ち筋」
（5）他社と差がつく運用の実践ノウハウ
・累計クライアント数3,000件以上の支援で蓄積された再現性
・代行で終わらない伴走型支援とは何か
・事例紹介（目安3社）
（6）まとめ・無料個別相談会のご案内
参加特典
本セミナーにお申込、ご参加いただいた方には以下の特典をご用意しております。
【特典】
（1）無料診断・個別相談＆調査報告
（2）Amazon運営代行＆コンサルティング1ヶ月お試しプラン
料金:「通常12万円」→「4万円」
今後の展望
ライトアップは、「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AIを活用した経営支援・EC支援を一層強化してまいります。
データ分析や運用最適化を支援するサービスを拡充し、地域企業が持続的に売上を伸ばせる環境を整備します。地方創生や人材不足解消にもつながる取り組みを推進し、中小企業の成長と継続を力強く支援してまいります。
登壇企業概要
トゥルーコンサルティング株式会社 https://www.top1-consulting.com/
代表：代表取締役 萱沼 真吾
所在地：東京都港区三田2-14-5 フロイントゥ三田10F
事業内容：ウェブマーケティングサービス全般（BtoB,BtoC,サービス業）、通販運営代行（商品登録、海外外注等）、海外進出支援、リスティング広告運用代行、SEO対策サービス、ディスプレイ広告出稿管理、アフィリエイト広告出稿管理
主催企業概要
株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp/
資本金：3億8,638万円
代表：代表取締役社長 白石 崇
市場：東証グロース市場 証券コード：6580
所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
事業内容：DXソリューション事業（AI・ITを活用した中小企業向け経営支援）、コンテンツ事業
お問い合わせ
セミナーへの申込は上記【セミナー概要】をご確認ください。
その他お問い合わせはこちら https://jdnw.jp/contact/
株式会社ライトアップ JDネット事務局 https://jdnw.jp/
E-mail：jdnw@writeup.co.jp
TEL：050-3196-2821
プレスリリース詳細へ