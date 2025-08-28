jinjer、代表取締役社長CEOの冨永健が「TECH+ フォーラム HRDX 2025 Sep.」に登壇

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長CEO：冨永 健）は、2025年9月2日(火)～3日(水)に開催予定の、株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局主催の「TECH+ フォーラム HRDX 2025 Sep.」に、代表取締役社長 CEOの冨永が登壇することをお知らせします。

「TECH+ フォーラム HRDX 2025 Sep.」とは

本イベントは、「AIに代替されない「人材」の価値。人事はそれを引き出すパートナーに」をテーマに開催される人事担当者・経営者向けのHRイベントです。

人事部門は従来の管理機能のみならず、企業の未来を形づくる戦略的パートナーとしての役割が求められています。人材の可能性を見極め、組織のビジョンと個人の成長をつなぐ存在として、人事部門は「人にしかできない価値」を引き出す中核的な機能へと進化する必要があります。

本イベントを通じて、最新のトレンドや企業の事例を通して、人事が果たすべき役割と、企業の指針をぶらさず、人材を最大限に活かすための戦略を紹介します。

jinjerが登壇するセミナーの内容について

▶テーマ

“正しい”人事データの活用で競争力を高める！グローバルHR SaaSから学ぶ組織戦略の未来

▶セミナー内容

急速に進化するビジネス環境において、人的資本経営の重要性が増しています。人事データの活用こそが、人的資本を最大化し、企業の競争力を強化するカギです。

本セミナーでは、グローバルHR SaaSの成功事例を基に、正しい人事データがどのように組織戦略に活用され、人的資本経営を推進するのかを解説します。

データに基づいた意思決定が、組織の成長をどう加速させるのか、その未来像を一緒に考え、次のステップを踏み出すためのヒントを探っていきます。

登壇者

冨永 健

jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

シスコシステムズで大手企業向け営業と組織マネジメントを担った後、アマゾンウェブサービスで営業責任者として日本のクラウドマイグレーションの加速に貢献。その後、株式会社Zendeskの社長としてCX基盤の普及とオペレーション改善を主導し、国内市場でのプレゼンス拡大に寄与。現在はjinjerの代表取締役社長 CEOとして、これまで培ったグローバルビジネスの経験を基盤に、戦略策定、M&A・組織再編、業務オペレーションの効率化に取り組み、日本発のHR Tech企業の持続的成長をリードしている。

セミナー概要

開催日時：2025年9月3日（水）13:50～14:20

主催：株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局

開催場所：オンライン配信

参加費：無料

参加お申込み：https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2025/enterprise/HRDX202509/

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。

これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。

ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/