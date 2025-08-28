三菱UFJ 信託銀行・三菱UFJトラストシステム・Trustの生成AI活用によるシステム開発の生産性向上を目的とした業務提携締結について

Trust株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長：窪田 博、以下 三菱UFJ信託銀行）、三菱UFJトラストシステム株式会社（取締役社長：木村 智広、以下 三菱UFJトラストシステム）、およびTrust株式会社（取締役会長：岡田 拓郎、以下 Trust）は、生成AIを活用したシステム開発の生産性向上を目指し、業務提携契約を締結いたしました。

１．提携の背景と目的

金融業界では、急速なデジタル化の進展に伴い、システムのモダナイゼーションが喫緊の課題となっています。三菱UFJ信託銀行および三菱UFJトラストシステムでは、蓄積された大量のドキュメントの活用、レガシーコードの解析、テストの効率化など、システム開発における業務負荷の軽減に向けた検討をTrustと進めてきました。

今回の業務提携は、こうした課題に対し生成AIの活用による新たなアプローチを模索するためのものであり、さらなる技術検証を通じて、実効性のあるソリューションの構築を目指すことを目的としています。

２．今後の展望

本提携により、3社は今後、Trustが有するレガシーシステムモダナイゼーション向け生成AIソリューション「Trust TLanP(R)」の知見を活用して生成AIの可能性を最大限に引き出し、開発業務の効率化と技術力の向上を目指すことで、三菱UFJ信託銀行および三菱UFJトラストシステムの開発現場における課題解決に向けた取り組みを進めてまいります。

【ご参考：Trust TLanP(R)について】

Trust TLanP(R)*は、Trustの金融ITシステムノウハウと生成AIを融合した独自技術を活用し、既存のソースコードを解析して設計書やテストデータ・テストケースを自動生成するAIソリューションです。

*Traditional Language Processor

URL：https://trust-partner.co.jp/TrustTLanP

【会社概要】

三菱UFJ信託銀行株式会社

代表取締役社長：窪田 博

本社住所：東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

URL：https://www.tr.mufg.jp/

三菱UFJトラストシステム株式会社

取締役社長：木村 智広

本社住所：東京都港区港南2丁目9-8

URL：https://www.musk.co.jp/

Trust株式会社

取締役会長： 岡田 拓郎

本社住所：東京都中央区日本橋箱崎町1-2 THE SHORE 日本橋茅場町 5Ｆ

URL：https://trust-partner.co.jp/

【Trust TLanP(R)に関するお問合せ】

Trust株式会社 勝本

E-mail：contact@trust-partner.co.jp