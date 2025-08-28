「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2025-2026」　ネットワーク機器部門において2年連続で第1位を獲得

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社は、株式会社 日経BP(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 井口 哲也)による「日経コンピュータ 2025年9月4日号 顧客満足度調査 2025-2026ネットワーク機器部門」において第1位を獲得しました。

今回の獲得に至る評価において、「性能・機能」「信頼性」「運用性」「サポート」の項目で高い評価をいただきました。日ごろより当社ネットワーク機器をご愛顧いただいておりますお客様に、あらためて感謝を申し上げます。

当社では、お客さまに安心して使い続けていただくために、豊富な技術情報と長期的なファームウェアの無償提供、技術サポートを続けてきました。また、エンジニアが情報交換を行えるソーシャル・ネットワーキング・サービス「ヤマハネットワークエンジニア会（YNE）」を運営し、公式認定制度「ヤマハネットワーク技術者認定試験（YCNE）」を実施するなど、お客様のスキルアップもサポートしています。加えて、ネットワーク製品サイトでは、多様な業界での導入事例も紹介しています。

今後も、お客様の「つなぐ」をさらに便利にするために、より良いサービスとサポートを続けてまいります。

ヤマハネットワークエンジニア会

https://network.yamaha.com/lp/yne

ヤマハネットワーク技術者認定試験

https://network.yamaha.com/lp/ycne

「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2025-2026」について

顧客満足度調査 2025-2026は、企業向けIT関連製品やサービス全18部門におけるITベンダーに関する満足度を、CIO（最高情報責任者）や情報システム部長といった製品・サービス導入の責任者が評価するものです（日経BP「日経コンピュータ」が企画・実施）。

詳細情報は、URL：https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/02780/index.htmlをご覧ください。

ヤマハネットワーク機器について

当社は、1995年にネットワーク機器の市場へ参入し、2025年3月で30周年を迎えました。企業向けルーターを中心にスイッチや無線LANアクセスポイント、UTMアプライアンスなどラインアップを拡充し、近年では10ギガビット/マルチギガビット対応への注力や、クラウドベースの統合管理サービス「Yamaha Network Organizer（YNO）」の提供などを通して顧客ネットワークの機能性や信頼性の向上を目指しています。

ヤマハ ネットワーク製品サイト

https://network.yamaha.com/

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。