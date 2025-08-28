自治体の情報発信を強化 ― NAVICUSが、杉並区のLINE・Xアカウントの情報発信をサポート

株式会社NAVICUS

SNSを通じて企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、東京都杉並区が運用する公式SNS（LINE公式アカウント「杉並区」、X公式アカウント「杉並区広報課」）に対し、2025年度よりアドバイザリー支援を開始しました。

本取り組みは、住民にとって「役立つ」「親しみやすい」情報発信を実現し、区民とのコミュニケーションをより活性化させることを目的としています。

【ご支援の背景】

杉並区では以前からSNSを活用した情報発信に積極的に取り組んでいましたが、施策の効果測定や改善の判断が難しく、PDCAを効果的に回せていない課題がありました。2024年に杉並区の職員の方が、NAVICUSとPR TIMESが共催した自治体向けセミナーに参加されたことをきっかけに交流が始まり、定期的な意見交換や提案を経て、2025年度より本格的にNAVICUSがアドバイザリー支援を行うこととなりました。

【ご支援内容（概要）】

- LINE公式アカウント「杉並区」の配信改善- X公式アカウント「杉並区広報課」の投稿改善・キャンペーン企画支援- 定例会やオンラインツールを通じた伴走支援- - 運用体制の強化、投稿表現の監修、炎上リスク回避の助言

この取り組みを通して、杉並区広報課の皆さまが中長期的な運用方針のもと適切にPDCAを回せる状態を目指し、地域住民や地域関係者の方からも関心を得られるアカウントになるようご支援してまいります。

▼杉並区 広報課 担当者コメント

杉並区では、NAVICUS様の専門的知見を活用したSNS運用の改善によって、情報発信の強化を図っています。特に、効果的なアプローチ方法やデータ分析を通じた具体的なアドバイスをいただき、大変参考になっております。今後とも、NAVICUS様の伴走支援により、さらなる発展を期待しております。

▼NAVICUS 担当者コメント

NAVICUSでは、杉並区様のSNS発信をより多くの方に届け、「行動」をしてもらうため、データ分析に基づいた改善提案や実践的なアドバイスを行ってまいりました。地域の魅力や施策の意義を的確に伝えるための工夫を重ねる中で、日々一緒に取り組めていることを大変光栄に感じております。今後も伴走支援を通じて、杉並区様の情報発信がさらに発展し、区民の皆さまとのつながりが一層深まるよう尽力してまいります。

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファン作り」の会社です。

事業会社においてSNS・マーケティング領域で多数の実績を出したスペシャリストが多く在籍。企業様の目的に合わせ、SNSを起点とした戦略コンサルティングや社内担当の育成、運用代行、アカウント分析、オフラインイベントの企画・ご支援など幅広くサポートいたします。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

コーポレートサイト https://www.navicus.jp/

公式X https://x.com/navicus_jp

公式Facebook https://www.facebook.com/navicus.inc/

公式note https://note.com/navicus