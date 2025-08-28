『シャッフルアイランドSeason6』の最終話を目前に番組MC陣より独占コメントが到着！屋敷「全員が主役のシーズン」峯岸「叫びが抑えられなかった」ゆきぽよ「海の家の番組視聴率は100％（笑）」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて2025年8月28日（木）今夜10時より無料放送する、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の最終話に先駆けて、本番組のMCを務めるお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政さん、タレントの峯岸みなみさん、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希さん、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福さんの独占コメントが到着したことをお知らせいたします。

【『シャッフルアイランド Season6』最終話の予告編はこちら】

https://youtu.be/06mPN-TJzLU?si=mjmWN6tDlOOJlAnE

■『シャッフルアイランド Season6』とは？

本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーです。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っています。

また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入することも決定しています。

■最終話を前に番組MC陣よりコメントが到着

この度、2025年8月28日（木）今夜10時より無料放送する『シャッフルアイランド Season6』の最終話に先駆けて、本番組のMCを務める屋敷裕政さん、峯岸みなみさん、ゆきぽよさん、鈴木福さんの独占コメントがそれぞれ到着いたしました。

【屋敷さんコメント全文】

『シャッフルアイランド Season6』は、もう全員がすごくいい感じに主役やったから、脇役がひとりもいなかったなと思います。それで言うと、今シーズンはもはや“『シャッフルアイランド』の完成形”と言えるかもしれないです。みりちゃむが出ていた『シャッフルアイランド Season1』はまだいろんなことが整備されていなかったですから（笑）

【峯岸さんコメント全文】

今までのシーズンで一番叫びが抑えられなかったというか、思わずスタジオで見守りながらすごく声が出てしまったシーズンだったなと思います。屋敷さんに「没入しすぎててキモイです」と面と向かって言われましたからね（笑）

でも恋リアにおいてその状態はある意味で誉め言葉だと思うので、もう最終回も観ている方みんなで一緒にキモくなっていただきたいです（笑）

【ゆきぽよさんコメント全文】

私、夏は本当に毎週のように海の家行ってるんですけど、もうそこでも番組への反響がすごいですよ！

海ですれ違う人みんなに「『シャッフルアイランド』観てるよ～」と声をかけていただくんです。

日本の海岸沿いの視聴率100％だと思います（笑）

【鈴木さんコメント全文】

あまりにも名シーンや盛り上がりポイントが多すぎて、脳が麻痺する感覚に陥ったくらい『シャッフルアイランド』はとにかくすごい番組でした（笑）

『シャッフルアイランド』のような激しめの番組のMCになると、自分に関することを質問していただく機会もたくさんあったんですけど、初めてだったので加減がわからなくて。（笑）ディープな話までほぼ全部言いました。（笑）

恋の矢印が最後まで入り乱れるなか、はたしてどのペアが“シャッフル”の運命をも味方につけ、カップル成立することができるのか？本番組史上初のドラマが巻き起こる大注目の最終話は2025年8月28日（木）今夜10時から「ABEMA」にて無料放送です。ぜひ、ご期待ください。

（放送URL: https://abema.tv/channels/abema-special/slots/ErNBDGJsbx82Eb）

また、放送開始を記念して、2025年7月1日（火）から8月31日（日）までの期間限定で、江の島海水浴場の西浜と東浜にそれぞれ「シャッフルアイランド海の家Supported by C1000」をオープンしています。（※西浜は2025年9月7日（日）まで開催）番組とともに、ぜひお楽しみください。

■『シャッフルアイランド Season6』番組概要

＜最終話＞

放送日時：2025年8月28日（木）夜10時～（以降、毎週木曜 夜10時から放送）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL: https://abema.tv/channels/abema-special/slots/ErNBDGJsbx82Eb

