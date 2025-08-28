片山チエン株式会社との業務提携契約の締結完了に関するお知らせ

オリエンタルチエン工業株式会社

当社は、2025 年８月７日付の適時開示「片山チエン株式会社との業務提携に関するお知らせ」にて公表しておりました片山チエン株式会社との業務提携契約について、2025 年10 月契約締結を予定しておりましたが、協議を重ねた結果、本業務提携を早期に締結することが両社の企業価値向上に資すると判断し、本日、当該契約を締結いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

１． 業務提携の相手先の概要

（１） 名称 片山チエン株式会社

（２） 所在地 大阪府東大阪市本庄西２丁目３番43 号

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 片山 圭

（４） 事業内容 スプロケット等の各種伝導用機器・部品の卸売

（５） 資本金 4,800 万円

（６） 設立年月日 1958 年２月11 日

（７）上場会社と当該会社との資本関係

2025 年８月28 日現在、当該会社は当社の普通株式138 千株（発行済株式（自己株式を除

く。）の総数に対する所有株式数の割合：9.98％）を保有しております。

※当該会社の大株主及び持株比率、詳細な財務情報等については、非公開会社かつ相手先の要請に

より非開示としております。

２． 本業務提携契約にかかる日程

（１） 取締役会決議日 2025 年８月 ７日

（２） 契約締結日 2025 年８月28 日

３． その他

本件は中長期的に当社グループの業績及び企業価値向上に資するものと考えており2026 年３月期

の連結業績に与える影響は精査中です。今後の取り組み状況により、2026 年３月期の連結業績に与

える影響が生じる場合には、速やかにお知らせいたします。

以上