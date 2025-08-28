生成AIの実装伴走サービス「ロカアド」無料相談 受付スタート！　 －株式会社TOWN DESIGN LABO－

株式会社TOWN DESIGN LABO

株式会社TOWN DESIGN LABO（本社：広島県廿日市市対厳山2丁目16番53号、代表取締役：安村 通芳、以下「TDL」）は、企業・自治体のDXを加速するAIコンサルティング＆実装伴走サービス「LocalDX Advisory by TDL」（愛称：ロカアド）を正式提供開始しました。 最新の生成AI（ChatGPT、Claude ほか）を安全に活用し、助言（アドバイザリー）から設計・開発・運用・改善までを一気通貫で支援します。月額3万円（税別）から、現場要件に合わせたオーダーメイド・ソリューションをご提供します。

＜開発の背景＞

DXの現場では「既製のAIが自社業務に合わない」「導入しても定着しない」「運用・セキュリティが不安」といった課題が根強く残っています。ロカアドは、要件定義→プロトタイプ→本番運用→定着・改善を継続サイクルで回し、成果が現場で持続する状態まで伴走することを特徴とします。

＜期待できる効果＞

業務効率化：ルーティンの自動化により大幅な作業時間短縮顧客満足度向上：24時間対応・多言語化による応答品質の均質化コスト最適化：人員の再配置と標準化で運用コストの適正化

※効果は対象業務・運用条件により異なります。導入前にKPI・算出条件を合意します。

【サービスの特徴】

1. 主要支援領域

業務効率化：業務特化型チャット、社内ナレッジ検索・回答、提案書／報告書の自動生成、売上・顧客データの分析レポート化顧客対応・マーケティング：音声・動画エージェント、24時間FAQ自動応答、SNS投稿・キャプション生成観光・教育・地域活性：多言語AIコンシェルジュ、観光プロモーション最適化、研修・ガイド育成AI

2. 選ばれる理由

最新AI × 現場設計：OpenAI／Anthropic等の技術を、業務手順・KPIに沿って適用安全設計：最小限ログ化、アクセス権限分離、監査ログの提供、NDA・秘密情報の取扱ポリシーに準拠完全カスタマイズ：業界特性と既存システム連携を踏まえた要件定義定着まで伴走：運用ガイドと評価指標を設計し、PDCAを継続並走

3. 導入プロセス（目安）

無料相談・課題整理 → 2) PoC/プロトタイプ（小規模本番） → 3) 本格展開 → 4) 運用最適化（KPIモニタリング・改善）

【料金体系】

Advisory（内製化プラン）

月額（相談料）：30,000円システム構築費：要見積サーバー／API利用料：お客様負担（実費）提供内容：要件整理、設計・開発、軽微な改修・Q&A、運用コンサル

Managed Advisory（フル伴走プラン）

月額（相談料＋運用管理）：150,000円システム構築費：要見積サーバー／API利用料：お客様負担（利用量に応じた実費）提供内容：設計・開発、サーバー／API管理（監視・一次障害対応）、技術サポート（緊急時受付）、運用最適化請求方式：「プロバイダ直接契約」または「当社立替→実費請求」より選択（個別合意）

※構築費は要件により変動。無料相談にて詳細お見積りをご提示します。

※オプション例：多言語追加、独自UI/ブランド設計、既存SaaS連携、運用レポート強化、オンサイト支援 ほか

【今後の展開】

2026年内に50社への導入を目標に、中小企業・自治体・DMOのDXを重点支援。パートナー連携を拡充し、地域起点のDX（LocalDX）を強化します。

【提供開始・お申し込み】

提供開始：本日より

無料相談：随時受付（課題整理・概算見積まで無償）

お申し込み：https://linkenroll-localdx.com/

【代表コメント】

株）TOWN DESIGN LABO 代表取締役 安村 通芳

「ロカアドは、提案書で終わらず“現場の定着”まで責任を持つための仕組みです。地方からでも、世界水準のAI活用は実現できます。

お客様の業務と文化に寄り添い、小さく始めて、確実に成果を積み上げる。その当たり前を、愚直に提供していきます。」

【会社概要】

社名：株式会社TOWN DESIGN LABO

所在地：広島県廿日市市対厳山2丁目16番53号

代表者：代表取締役 安村 通芳

事業内容：AI活用コンサルティング／システム設計・開発／運用伴走（LocalDX）URL：https://linkenroll-localdx.com/