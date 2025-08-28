【MUCHA(ミュシャ)】「ニュウマン高輪」「ワン・フクオカ・ビルディング」に新店舗をオープン！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤 広幸)が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA(ミュシャ)」は、9月5日(金)にワン・フクオカ・ビルディングに、9月12日(金)にはJR東日本が展開する新たな都市型商業施設ニュウマン高輪に新店舗をオープンいたします。

オープンを記念して、昨年東京・渋谷で開催された「グラン・パレ・イマーシブ 永遠のミュシャ展」にてご好評いただいた、ハンドミラーやマルチケースなどのアイテムをセットにした特別なキットを2店舗それぞれ限定で販売。また、スペシャルノベルティや店舗限定商品も数量限定でご用意しました。

オープン記念 １.オープニングキット発売

ミュシャの代表的なアートを施したハンドミラーやマルチケースが、店舗限定の特別なオープニングキットとして登場。人気の香りのオードトワレと合わせて数量限定で販売いたします。

「ワン・フクオカ・ビルディング店限定 オープニングキットA」\4,400（税込）

・アート2wayハンドミラー 黄道十二宮

・アートマルチケース 夢想

・オードトワレ ミニボトル 1mL ローズ

「ワン・フクオカ・ビルディング店限定 オープニングキットB」\4,950（税込）

・アートマルチケース 黄道十二宮

・オードトワレ 8mL 明けの明星

「ニュウマン高輪店限定 オープニングキットA」\4,400（税込）

・アート2wayハンドミラー 夢想

・アートマルチケース 黄道十二宮

・オードトワレ ミニボトル 1mL アイリス

「ニュウマン高輪店限定 オープニングキットB」\4,950（税込）

・アートマルチケース 夢想

・オードトワレ 8mL 明けの明星

「ワン・フクオカ・ビルディング店／ニュウマン高輪店限定 オープニングキットC」\4,950（税込）

・アートマルチケース ロド

・オードトワレ 8mL ロド

オープン記念 ２.購入特典ノベルティ「ラッピングトートバッグ 月と星」

ラッピング時はハンドルを内側に畳んでギフトバッグとして、その後はトートバッグとしてもご使用いただけるラッピングトートバッグを数量限定でプレゼント。ミュシャの4連作『月と星』（1902年）をモチーフに、夕暮れと夜空の間を表現したラベンダーカラーを採用。

＜ご購入条件＞

\6,600（税込）以上お買い上げのお客様に、先着でプレゼントいたします。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

オープン記念 ３.店舗限定商品

ミュシャの12か月の絵葉書に登場する女性の姿をあしらい、ポップな雰囲気に仕上げたハンカチ。薄手のコットンを100％使用し、軽やかな手触りがポイントです。

「ワン・フクオカ・ビルディング店限定 ハンカチ ゾディアックサイン／PINK」

価格：\1,760（税込）

サイズ：H35cm×W35cm

「ニュウマン高輪店限定 ハンカチ ゾディアックサイン／BEIGE」

価格：\1,760（税込）

サイズ：H35cm×W35cm

店舗情報

9月5日(金)オープン

ワン・フクオカ・ビルディング店

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ワン・フクオカ・ビルディング 1F

営業時間：平日11:00～20:00、土日祝10:00～20:00

電話番号：092-401-3073（オープン日以降開通）

9月12日(金)オープン

ニュウマン高輪店

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 ニュウマン高輪 South 3F

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-6450-3119（オープン日以降開通）

MUCHA(ミュシャ)について

ー 蘇る情景を身に纏う。ー

ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。

帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。

こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が

呼び起こされる「プルースト現象」のように、

感覚による記憶は一層豊かになり、印象的なものになります。

ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる

作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して

忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへと導きます。

■MUCHA ショップリスト

https://alphonsemucha.jp/Page/shoplist.aspx

■MUCHA オフィシャルオンラインストア

https://alphonsemucha.jp/Page/shopping/

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

本リリース内容ご掲載に関してのお願い

本プレスリリースにて使用している画像を転載いただく場合は、下記クレジットの表記をお願いいたします。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

(C)Mucha Trust 2025

ブランドオフィシャルメディア

ブランドサイト

https://alphonsemucha.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/alphonsemucha_official/

公式X（旧：Twitter）

https://x.com/_AlphonseMucha

公式LINEアカウント

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=769sfrtn