【ABCテレビの情報番組】「おはよう朝日です」「newsおかえり」「おはよう朝日土曜日です」「おはよう朝日です祝日版」 2025年9月より新たなアナウンサーが加わり、新体制でお届けします！
ますますパワーアップするABCテレビの情報番組にどうぞご期待ください！
＜新加入メンバー＞
「おはよう朝日です」：古川昌希、鷲尾千尋
「newsおかえり」：北村真平、福井治人、福戸あや、久保光代
「おはよう朝日土曜日です」：小西陸斗、福戸あや
「おはよう朝日です祝日版」：小西陸斗、福戸あや
８月２９日(金)の「おはよう朝日です」では、今回の担当変更を“シャッフル企画”として放送。その中で、各アナウンサーが現担当番組への感謝と、新担当番組への意気込みを語りました。この様子は８月２９日(金)の「newsおかえり」、８月３０日(土)の「おはよう朝日土曜日です」でも放送します。
シャッフル企画に参加した 「おはよう朝日です」 メンバー
左：岩本 計介アナウンサー
中央：古川 昌希アナウンサー
右：鷲尾 千尋アナウンサー
シャッフル企画に参加した 「newsおかえり」 メンバー
左：福戸 あやアナウンサー
中央：北村 真平アナウンサー
右：横山 太一アナウンサー
シャッフル企画に参加した 「おはよう朝日土曜日です」 メンバー
左：小西 陸斗アナウンサー
中央：福戸 あやアナウンサー
右 ：北村 真平アナウンサー
「おはよう朝日です」番組情報 ９月１日(月)～
【放送日時】
毎週 月曜～金曜 朝５時００分～８時００分（関西ローカル）
【出演者】
※以上、ABCテレビアナウンサー
※赤字が新加入メンバー
※出演者は変更になる場合があります
※その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください
【番組公式HP/SNS】
公式HP： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/
公式X： https://x.com/ohaasaofficial
公式Instagram： https://www.instagram.com/ohaasaofficial/
公式TikTok： https://www.tiktok.com/@ohaasaofficial
「newsおかえり」番組情報 ９月１日(月)～
【放送日時】
毎週 月曜～金曜 午後３時４０分～７時００分（関西ローカル）
【出演者】 （いずれもABCテレビアナウンサー）
メインMC：横山太一
＜新加入メンバー＞
福戸 あや ・・・ (木)(金) サブキャスター
北村 真平 ・・・ (木)(金) 「きょうの深掘り」コーナー担当
福井 治人 ・・・ (火) 「なんでやねん！？」担当
久保 光代（新人） ・・・ (水) 中継担当
その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください
【番組公式HP/SNS】
公式HP： https://www.asahi.co.jp/news-okaeri/
公式X： https://x.com/news_okaeri_abc
公式Instagram： https://www.instagram.com/news_okaeri_abc/
公式LINE： https://page.line.me/430qgikq?oat__id=2128562&openQrModal=true
「おはよう朝日土曜日です」番組情報 ９月６日(土)～
【放送日時】
毎週 土曜 朝６時３０分～８時００分（関西ローカル）
【出演者】
※以上、ABCテレビアナウンサー
※赤字が新加入メンバー
※出演者は変更になる場合があります
※その他の出演者などはホームページでご確認ください
【番組公式HP/SNS】
公式HP： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/sat/
公式X： https://x.com/ohadoofficial
公式Instagram： https://www.instagram.com/ohado6ch/
「おはよう朝日です 祝日版」番組情報 ９月１５日(月・祝)～
【放送日時】
月曜～金曜の祝日 朝５時００分～８時００分（関西ローカル）
【出演者】
※以上、ABCテレビアナウンサー
※赤字が今回の変更点
※出演者は変更になる場合があります
※その他の出演者などはホームページでご確認ください
【番組公式HP/SNS】
公式HP： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/holiday/