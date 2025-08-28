新卒1人分のコストで「AI推進部門」を丸ごと代行するステラリープ、3分でわかる『あなたの会社のAI組織力』無料診断を提供開始。

ステラリープ株式会社

AIネイティブな組織OSの実装を支援するステラリープ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：中條 優）は、中小企業の経営者様を対象に、自社のAI活用における現在地と次の一手を可視化する『3分でわかる、あなたの会社の「AI組織力」診断』の無料提供を本日より開始します。本診断は、「AIの必要性は感じるが、推進できる人材がいない」「エース社員の経験と勘に頼る属人化経営から脱却したい」といった、多くの中小企業が直面する経営課題解決の第一歩となることを目的としています。

本診断で、このようなことが分かります

診断結果レポート（イメージ）。貴社の現在地、課題、次の一手を具体的に提示します。

本診断では、約3分、16の質問に回答するだけで、貴社のAI活用に関するポテンシャルと課題を多角的に分析。具体的で客観的なレポートを即時発行します。

こんな経営者様におすすめ

診断の概要

- 貴社のAI活用レベルの現在地全5段階のAI活用レベルの中で、自社が今どのステージに位置しているのかを客観的に把握できます。競合がAIと共に高速で学習し続ける中、自社の立ち位置を正確に知ることは、未来への戦略を描く上での必須事項です。- 組織に潜む「3大ボトルネック」の特定多くの組織が陥りがちな「戦略の壁」「仕組みの壁」「文化の壁」。診断を通じて、貴社の成長を最も阻害している根本的なボトルネックがどこにあるのかを明らかにします。- 次に打つべき「最初の一手」の可視化診断結果に基づき、貴社の組織タイプに最適化された、最も効果的で、すぐに実行可能なアクションプランを具体的に提案します。混沌としたAI活用の道のりにおける、明確な「次の一歩」が見つかります。- 競合がAIで急成長する中、「何から手をつければ…」と、内心焦りを感じている。- 社長やエース社員の頭の中にある“暗黙知”が、退職と共に失われることに強い危機感がある。- ChatGPTを試したが、ありきたりな回答しか出ず、「AIは結局使えない」と諦めかけている。- 報告書の作成やデータ分析といった「知的重労働」に追われ、経営者本来の仕事に集中できていない。- 所要時間： 約3分- 費用： 完全無料- 必要なもの： スマートフォンまたはPC- 診断方法： 以下のリンクからアクセスし、選択式の質問に回答するだけです。個人情報の入力は最小限に留めており、お気軽にご利用いただけます。

▼今すぐ、貴社の「AI組織力」を診断する▼

＞＞ 3分でわかる「AI組織力」無料診断を受けてみる(https://forms.gle/RjAVdFSCyRKat3HfA) ＜＜

ステラリープ株式会社について

― AI推進、丸ごと代行します。

私たちは、単なるAIツール提供者ではありません。新卒1人分のコストで貴社の「AI推進部門」そのものを事業代行し、組織の思考様式と業務プロセスを根本から変革する、伴走型パートナーです。AIを触媒として、経営者の思考をインストールしたAIを全社に配備し、組織全体の知的生産性を飛躍的に向上させる「次世代の経営OS」を、お客様と共に実装します。

私たちのミッションは「ワクワクかつごきげんに働ける社会を実現する」こと。AIによって人間を退屈な知的重労働から解放し、人にしかできない創造的な仕事に集中できる環境を創出します。

会社概要

- 会社名： ステラリープ株式会社 (Stella Leap Inc.)- 代表者： 代表取締役 中條 優- 所在地： 東京都文京区音羽1丁目６-３ー００３- 設立年月日： 2025年5月23日- 事業内容： AI推進パートナーシップ『ステラAIドリブン』の提供、AIドリブン化を実現するためのコンサルティング、および業務改革ソリューションの開発、伴走型生成AI活用支援- ミッション： ワクワクかつごきげんに働ける社会を実現する- 連絡先： m.chujo@stellaleap.co.jp