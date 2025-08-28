10月3日(金)、10月24日(金)、11月20日(木)　AndTech「半導体産業と製造プロセス技術入門～半導体産業の全体像および半導体前・後工程について～」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる半導体製造プロセスでの課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「半導体製造プロセス技術入門」講座を開講いたします。

半導体産業と製造プロセス技術入門について解説する講座である。

本講座は、2025年10月3日(金)、10月24日(金)、11月20日(木)に開講を予定いたします。

第2回以降からの参加の方は、アーカイブ動画を案内します。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f082e87-ab6b-670a-a0e6-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：半導体産業と製造プロセス技術入門(全3回)

～半導体産業の全体像および半導体前・後工程について～

開催日時：

第1回：2025年10月3日(金) 10:00-17:00 「半導体、及び、半導体デバイス製造プロセス」

第2回：2025年10月24日(金) 13:30-16:30 「半導体製造現場における品質管理技術・製品信頼性と実践知識」

第3回：2025年11月20日(木) 13:30-16:30 「半導体パッケージと組立てプロセス」

録画視聴：第2回以降からの参加の方は、過去回のアーカイブ動画の視聴が可能です。

参加費：99,000円（税込） ※全３回分

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f082e87-ab6b-670a-a0e6-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

第1回 サクセスインターナショナル株式会社 技術顧問 鈴木 俊治 氏

第2回 サクセスインターナショナル株式会社 沢田 憲一 氏

第3回 サクセスインターナショナル株式会社 取締役社長 池永 和夫 氏

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

第1回 半導体、及び、半導体デバイス製造プロセス

【講演主旨】

半導体の材料、その構造、物理など、基本について理解する。

CMOS LSIを中心にして半導体デバイスの作製プロセス技術について学ぶ。

【プログラム】

1.半導体とは

1-1 半導体の特長

1-2 半導体の物理

2.半導体材料

2-1 Ge, Si, 化合物半導体

2-2 その他の半導体材料

2-3 Siの特長

3.Si Wafer

3-1 Si Waferの製法（石英からSi Wafer）

3-2 Si WaferからLSIまで

4.半導体デバイス製造プロセス

4-1 デバイス製造プロセスの概要

4-2 フォトリソグラフィ

4-2-1 フォトリソグラフィ工程の流れ

4-2-2 デバイスの発展とフォトリソグラフィ技術

4-2-3 微細化対応

4-2-4 露光光源波長、光学系、露光方式

4-2-5 フォトレジスト

4-2-6 フォトマスク（レクチル）

4-2-7 超解像技術、パターン忠実化技術

4-3 洗浄技術

4-2-1 バッチ式洗浄

4-2-1 枚葉式洗浄

4-4 不純物導入技術

4-4-1 熱拡散

4-4-2 イオン注入

4-4-3 アニール（Anneal）

4-5 成膜技術

4-5-1 熱酸化技術

4-5-2 CVD技術

4-5-3 スパッタ技術

4-5-4 その他成膜技術

4-6 ドライエッチング技術

4-7 平坦化技術（CMP）

4-7 電気検査

4-8-1 Tr特性評価

4-8-2 信頼性評価

4-8-3 歩留まり評価

【質疑応答】

第2回 半導体製造現場における品質管理技術・製品信頼性と実践知識

【講演主旨】

1.半導体製造現場におけるユーティリティ、及び、品質管理・製品信頼性を勉強します。

2.職場における要改善の対象となる諸項目について、その解決策を受講者の皆さんと一緒に考えます。

解決策としての諸要件について、経営的要素の観点から提案します。

3.継続的改善成果を維持する為に必要な考え方、対策を提案します。

4.第2講では、生産活動の基本としての各項目を、QDCSの観点から最適化に向けた留意点を考えます。

【プログラム】

1.クリーンルーム

2.超純水

3.真空機器・ガス

4.信頼性

5.品質管理

6.工程管理

7.環境問題と安全衛生

【質疑応答】

第3回 半導体パッケージと組立てプロセス

【講演主旨】

ウェハー（半導体チップ）完成後、チップの品質・信頼性を保持するためにパッケージに収納される。そのパッケージに求められる機能及びパッケージの構造・種類及びパッケージに収納される組立てプロセスを理解する。また、最近のパッケージの技術動向とその課題について学ぶ。

【プログラム】

1.パッケージの機能

2.パッケージの種類と構造

3.バックグラインド工程

4.ダイシング工程

5.ダイボンディング工程

6.ワイヤボンディング工程

7.モールド成型工程

8.外装めっき工程

9.マーキング工程

10.トリム＆フォーミング工程

11.電気特性測定工程

12.梱包工程

13.最新パッケージの技術動向

14.バンプ形成技術

15.フリップチップボンディング工程

【質疑応答】

