¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ªÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¡ª ¡í¤â¤·¤â¡í¤Î¤¿¤á¤ÎËÉºÒ¿©¤â108À½ÉÊ¥Æ¥¹¥È¡ÚLDK 2025Ç¯10·î¹æ¡Û
10·î¹æ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª ¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª ¥×¥í¤âÊÔ½¸Éô¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë°¦ÍÑ¤¹¤ë·ã¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Û¥à¥»¥óde¤ªÊõÃµ¤·¡×¤ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ËÉºÒ¿©¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¤Î¸¡¾Ú¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ËÜÅö¤Ë¥¤¥¤¤â¤Î¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆÃ½¸¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡Û
¤ª¸ý¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¥Ê¥·¡ÄÂçÀÚ¤Ê»õ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë»õËá¤Ê´¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿
´¬Æ¬ÆÃ½¸¡¿»õËá¤Ê´ ¿·À½ÉÊ¥¸¥ã¥Ã¥¸2025
ËèÆü¤Á¤ã¤ó¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¿Ô¤¤Ê¤¤»õ¤Î¤ªÇº¤ß¡£¤Þ¤º¤Ï»õËá¤Ê´¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© 4¤Ä¤ÎÅ°Äì¥Æ¥¹¥È¤ÇÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë°ìËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¤âÊÔ½¸Éô¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë°¦ÍÑÃæ¡ª ¿´¤«¤é¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¥Ç¥¤¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤É¤É¤ó¤È¾Ò²ð
ÁíÎÏÆÃ½¸¡¿¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡
¿ô¡¹¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¥×¥í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áí½Ð¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£ ¥Æ¥¹¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¾ÉÊ¤«¤é¡¢ÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿°¦ÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹ ¡ª
¤³¤ì¤µ¤¨ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ö²¿¤¢¤²¤è¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÇº¤Þ¤Ê¤¤¡ª U3000±ß¥®¥Õ¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹
ÆÃ½¸¡¿3000±ß°Ê²¼ ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¶µ¤¨¤Þ¤¹
¥×¥í¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤ª¼êº¢¥®¥Õ¥È¤ò¾Ò²ð¡£¼ÂºÝ¤ËÂ£¤Ã¤Æ´î¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿°ïÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¤¼¤ÒÂ£¤êÊª¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥à¥»¥ó¤Î¥ï¥¶¤¢¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âç½¸¹ç¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤³¤¦!!
Âè2ÆÃ½¸¡¿¥Û¥à¥»¥óde¤ªÊõÃµ¤·
¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇÆüÍÑÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª ³Æ¥³ー¥Êー¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÃµº÷¤·¤¿¤é¡¢¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¾¦ÉÊ¤¬ËþºÜ¤Ç¤·¤¿!!
¥«¥Ó¤Ïµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²ÈÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡¡º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥«¥ÓÂÐºö¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦
¾®ÆÃ½¸¡¿½©¤Ç¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡ª ¤ª¤¦¤Á¤Î¥«¥ÓÂÐºö
¡Ö¤â¤¦½©¤À¤·¡¢¥«¥Ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ª ¼Â¤Ï½©¤Ï¥«¥Ó¤¬Áý¤¨¤ëÂèÆó¤Î¥Ôー¥¯¡£µ¤²¹¡¦¼¾ÅÙ¤¬¥«¥Ó¤Î¹¥¤à¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦¤³¤Îµ¨Àá¤³¤½¡¢µÞ·ã¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¡Ä!!º£²ó¤Ï¡¢ËÉ¥«¥ÓºÞ¤ä½ü¼¾ºÞ¤Î¸¡¾Ú¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë½©¤Î¥«¥ÓÂÐºö¤òÅ°Äì¥Ê¥Ó¡ª
Èó¾ï»þ¤Ï¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ËÉºÒ¿©¡ª ¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿
Âè3ÆÃ½¸¡¿¤ª¤¤¤·¤¤ËÉºÒ¿©¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¤¤¡ª ¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï»þ¤Ç¤â¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ËÉºÒ¿©¡×¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Ë»¤·¤¤Æü¤â¼ê·Ú¤Ë¥Á¥ãー¥¸¡ª ½÷À¤Î¿´¶¯¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¼¥êー°ûÎÁ¤òÄ´ºº
ÆÃ½¸¡¿¥¼¥êー°ûÎÁ33À½ÉÊ¼Â¿©¥Æ¥¹¥È
·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¥Öー¥à¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼ê·Ú¤Ê¥¼¥êー°ûÎÁ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© º£²ó¤Ï¥×¥í¤È°ì½ï¤Ë±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¼¥êー°ûÎÁ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ´Ö¿©¤Ë¤â¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª
º£·î¤âÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤ÄÆÃ½¸¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª ¤¼¤Ò10·î¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
LDK¤È¤Ï
¹¹ð¡¦¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§LDK
È¯ÇäÆü¡§Ëè·î28Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=5gIOUUyVYlQ ]
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
