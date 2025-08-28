１充電で1,000km走る！パンクしない電動アシスト自転車「rafoot」をはじめ 2026年電動ラインナップを発表。街乗りからE-MTB、大人三輪まで多彩な9モデル。【武田産業株式会社】

1【CHACLE】 rafoot mini ラフート ミニ

「１回の充電で最長1,000km走行」で話題のrafoot(26 inch)から小径モデル「mini」(20 inch)が新登場。「rafoot(26インチ)」の機能に加え、走行中に効率よく発電してバッテリーに充電できる“スマート発電モード”を搭載。さらに貯めた電力をスマートフォンなどへ給電できる”スマートパワーモード機能”（専用USBアダプタ対応）も備えています。これにより日常の移動で環境にやさしく、もしもの時には非常用電源としても活躍する“フェーズフリー”な電動アシスト自転車を実現しました。

また、発電時には適度な運動負荷がかかり、消費カロリーを表示することで 健康管理にも役立つ のが特長です。小径モデルならではの軽快な取り回しに加え、絶対にパンクしないエアレスタイヤによるローメンテナンス性、そして太陽誘電の回生充電システム「FEREMO」による 超ロングライド性能 を両立。日常の買い物や通勤・通学など、都市部での使い勝手をさらに高めたモデルです。

2【CHACLE】 rafoot ラフート

2025年5月の発表で大きな反響を呼んだ「rafoot」 26インチモデル。

最大の特長は、太陽誘電が開発した回生電動アシストシステム「FEREMO(TM)」と、絶対にパンクしないエアレスタイヤの組み合わせです。

走行中に発電・充電を行うFEREMO(TM)により、1回の充電で最長1,000km走行を実現。さらに下り坂ではエンジンブレーキのような制御で安心して下れるため、日常の移動はもちろん、長距離ライドや旅行にも最適です。

エアレスタイヤによるローメンテナンス性能と、次世代の回生充電システムが融合したrafoot 26インチは、「環境にも人にもやさしい新しいモビリティ」として、多くのユーザーから支持を集めています。

3【HEAD】 EXPRIME エクスプライム

漕ぎ出しもアシスト切り替えも驚くほどシルキー。多くの電動アシスト自転車で感じる「グンっ」というような急な衝撃をまったくといっていいほど感じさせない。

HEADから待望の第3弾として登場したクロスバイクタイプのE-BIKE「EXPRIM」。

軽量アルミフレームに700Cホイールを組み合わせ、スポーティな走行性能と快適なアシストを両立しました。

OKAWA製ドライブユニットを採用。ペダル入力をダイレクトに感知するセンターモーターで、自然で力強いアシストを実現。さらに独自開発のトルクセンサーが、驚くほど滑らかなレスポンスを実現。

一度乗れば、これまでにないスムーズな走りに納得。

外装7段変速とディスクブレーキを備え、通勤・通学から週末のサイクリングまで幅広いシーンに対応。

4【TAKEDA】 PROPEL STEP プロペルステップ

漕ぎ出しもアシスト切り替えも驚くほどシルキー。多くの電動アシスト自転車で感じる「グンっ」というような急な衝撃をまったくといっていいほど感じさせない。

安定した乗り心地と、無骨でスポーティなデザインを併せ持つ電動アシスト軽快車「PROPEL STEP」。アルミフレームに加え、26×1.95インチのスモールブロックパターンタイヤを採用することで、街乗りの快適さはもちろん、段差や荒れた路面でも確かなグリップを発揮します。

EXPRIME同様、OKAWA製ドライブユニットを採用。ペダル入力をダイレクトに感知するセンターモーターで、自然で力強いアシストを実現。さらに独自開発のトルクセンサーが、驚くほど滑らかなレスポンスを実現。

一度乗れば、これまでにないスムーズな走りに納得いただけるはずです。坂道を上る際など、負荷がかかる状況で力強くアシストしてくれるので、通勤・通学や、ちょっと遠くのお店まで、幅広いシーンをサポートします。

5【CHACLE】 ZERMIR ゼルミア

コンパクトで扱いやすい20インチ。絶対にパンクしないエアレスタイヤ20"×2.0"搭載。

コンパクトで扱いやすい20インチサイズに、パンクしないエアレスワイドタイヤを採用。

空気入れ不要のローメンテナンスで、街乗りにちょうどいいモデルです。

6段変速を備えているので、坂道や荷物を積んだときでも快適走行。

1充電で最大約54kmの走行が可能。日常の移動や通勤・通学に安心して使える一台です。

6【CHACLE】 FRESHA フレッシャ

パンクの心配がなく空気入れも不要。エアレスタイヤ搭載電動アシスト自転車で10万円を切る価格を実現。

毎日にちょうどいいE-BIKE「FRESHA」。ワイドなエアレスタイヤで安定した走り、チューブの存在しないエアレスタイヤ装備で空気入れの手間も不要です。

26インチサイズに前カゴを標準装備し、買い物や通勤など日常の移動に安心して使える一台です。

1充電で最大約62kmの走行が可能。気軽に乗れて、しっかり使える。“毎日の相棒”にピッタリのモデルです。

7【HEAD】 VIENTRAR ビエントラール

世界的コンポーネントブランドSHIMANOによる信頼性の高いドライブユニット搭載。

「SHIMANO STEPS」を搭載した本格派ハードテイルE-MTB「VIENTRAR」。

世界的コンポーネントブランドSHIMANOによる信頼性の高いドライブユニットが、力強くスムーズなアシストを提供します。

軽量アルミフレームと外装10段変速を組み合わせ、オフロードからオンロードまで幅広いシーンに対応。27.5×2.10のワイドタイヤを備え、未舗装路でも安定感ある走行を可能にしました。

1充電で最大105kmのロングライドができ、休日のトレイルライドから日常のまで移動まで安心して楽しめます。

スポーツバイクの楽しさを存分に味わえる、HEADブランドならではのアクティブモデルです。

8【TAKEDA】NATURAL FLOW COMPACT ナチュラルフロー コンパクト

前後大型バスケット付きで買い物に便利な大人三輪電動アシスト自転車。

前輪18インチ、後輪14インチのコンパクト設計で乗り降りしやすい電動小型三輪「NATURAL FLOW COMPACT」前後バスケット装備でお買い物や荷物を運ぶのに便利！ハンドルを固定できる「くるピタ」装備で駐輪時も安心・安全。

安定感のある三輪設計により、日常の買い物やちょっとした外出をサポートします。

9【CHACLE】NATURAL FLOW BOX-CARGO ナチュラルフロー ボックスカーゴ

買い物かごやコンテナをそのまま積めるフレーム枠つき。エアレスタイヤを装備しているため石やガラスなど鋭利なものが刺さっても絶対にパンクしない。

”たっぷり運べる””パンクしない” 便利な大人三輪モデル「NATURAL FLOW BOX-CARGO」。

パンクしないエアレスタイヤを採用した、空気入れ不要のローメンテナンスモデルです。

前にはバスケットを装備し、後部には専用のフレーム枠を設置。市販のスーパーの買い物カゴやコンテナをそのままセットでき、シーンに応じて使い分けすることができます。

安定感のある三輪設計と高い積載力で、日常の買い物や荷物運びをしっかり支える一台です。

使用例 (コンテナやバスケットは付属しません。)たっぷり運べるサイズ設計

