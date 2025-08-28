【8月28日発売】星野リゾートの温泉旅館「界」の魅力を深掘り！　『星野リゾート　界111の秘密』

ほかにはない、「界」ならではの魅力を111の秘密を解き明かす

株式会社EDITORS

星野リゾートグループの中でも人気のブランド「界」は、その土地の魅力に出会える温泉旅館です。

一度行ったらまた行きたくなる理由はどこに？ そんな思いから始まった取材。その中で「界」のスタッフも気づかない、それぞれの施設にある“秘密”を、魅力の根源としてとことん発掘しました。ゲストへのおもてなしの心を形にした設え、ご当地体験、地元の食材をふんだんに使用した食事……。リピーターが多いのも納得の秘密ばかりです。単なる旅の拠点ではなく、旅の目的そのものが「界」なのです。そこでは、「界」でないと得られないご当地ならではの体験、伝統工芸の技が光る職人、そのすべてを伝えようとするスタッフが全力でもてなしてくれます。「界」で出会える「もの」や「こと」、「人」と、そこに流れるストーリーこそが旅の醍醐味となってゲストを魅了してやみません。

温泉旅館「界」が叶える1泊2日での湯治効果

「界」のどの施設にもわくわくする秘密が隠されている。

全施設で共通する温泉旅館としての矜持。それは1泊2日でも、温泉で癒されてほしいという思いでした。以前は、湯治といえば1週間は滞在するものでしたが、それはなかなか難しいこと。そこで考案されたのが「うるはし現代湯治」という、1泊2日での湯治を可能としたメニュー。その方法もぜひ本誌を読んで知っていただきたい“秘密”の一つです。

温泉旅館ならではの湯治スタイルも考案。

左：御朱印ならぬ「お湯印」を集められる楽しい仕掛けも。右：「うるはし現代湯治」の一環として朝に行われる「現代湯治体操」には、ご当地にちなんだ動きが取り入れられる。

本誌購入特典も

すべての「界」で購入可能なオリジナルの人気商品「界 煎茶羊羹 ほうじ茶羊羹」。これは、「星のや」ブランド全体の総料理長を務める浜田統之氏が考案した“まるでお茶を飲んでいるよう”な、かろやかな羊羹です。

コロナ禍での受注減や在庫過多を懸念した浜田シェフが、日本のおもてなしに欠かせないお茶を使った商品を開発することで、お茶業界やお茶文化を応援したいという考えのもと、自ら素材を厳選し、レシピを開発しました。

本誌には、このオリジナル羊羹と各宿泊施設で人気No.1に輝くお土産を両方もらえる「お土産セット」の引換券が付いています。ぜひ、「界」の施設へ足を運び、秘密の答え合わせと「お土産セット」を手にしてください。

紙のムック本限定の特典付き。

●『星野リゾート 界111の秘密』（別冊ステレオサウンド）

【概要】

・発売日：2025年8月28日（木） 全国書店およびオンライン書店にて発売

・定価：2,200円（税込）

・ISBN：9784880735474

・雑誌コード：67970-66

・発行：株式会社ステレオサウンド

・サイズ：A４版（29.7×21cm）

・ページ数：128ページ／オールカラー

【購入は全国書店、または下記オンラインストアから】

・Amazon www.amazon.co.jp/dp/4880735477(https://www.amazon.co.jp/dp/4880735477)

・楽天ブックス https://x.gd/nUBN1(https://x.gd/nUBN1)