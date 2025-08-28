【9/1～】マロンやぶどうなど秋の味覚をたっぷり使用したピエール マルコリーニ秋限定カフェ＆テイクアウトメニューがスタート

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、2025年9月1日 (月)より順次、秋限定のカフェ&テイクアウトメニューを展開いたします。

2025年オータムコレクションのテーマは【Prelude a l‘Automne - 秋のプレリュード】。

マロンやりんご、ぶどうなど、旬の素材を様々な形にアレンジし、チョコレートやキャラメルと合わせた、秋の訪れを感じていただけるピエール マルコリーニならではのラインナップです。

マロンの魅力あふれる、秋を感じるとっておきのパフェとワッフル

カフェメニューで特に人気のパフェとワッフルは、店舗によってご提供するメニューが異なるため、お出掛けの先々で新たな秋の味覚をお楽しみいただけます。

銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店で展開する新作パフェとワッフルは、マロンとりんごを合わせ、アクセントにラム酒を加えた、香り豊かで大人なメニューに仕上がりました。

いつでもできたてのアイス【タービネ ミニュット】をお召し上がりいただける、コレド室町テラス店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、ワン・フクオカ・ビルディング店でお楽しみいただけるのは、マロンとキャラメルの濃厚な組み合わせがたまらないメニュー。

素材本来の美味しさはもちろんのこと、それぞれを組み合わせた時に口いっぱいに広がる、秋ならではのハーモニーをぜひご堪能ください。

■メニュー概要● パフェ オ マロン＆ ポム タタン 1,980円 (税込)

やさしい甘さのマロン アイス、キャラメリゼしたリンゴ、濃厚なチョコレート アイスを重ね、なめらかなマロン クリームとマロン シャンティ、シナモン風味のメレンゲをトッピング。

アクセントに、華やかな香りのラム レーズン、サクサクのスペキュロス ブランを添えました。グラスの底のマロン エトフェのほっくりとした食感が印象的。

マロンの深い味わいに芳醇なラム酒の香り、りんごが調和した季節限定のパフェです。

＊「マロン クリーム」と「マロン アイス」に、カリブ諸島マルティ二ーク島産の芳醇なラム「トロワ リヴィエール」を使用しています 。

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 9月1日 (月) ～ 11月30日 (日）

● ワッフル オ マロン＆ ポム タタン 1,430円 (税込)

ふんわりとしたワッフルの上に、ラム酒を効かせたマロンアイスと濃厚なチョコレートアイスをのせ、マロンクリーム、キャラメリゼしたリンゴ、マロン エトフェをトッピング。

＊「マロン クリーム」と「マロン アイス」に、カリブ諸島マルティ二ーク島産の芳醇なラム「トロワ リヴィエール」を使用しています 。

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 9月1日 (月) ～ 11月30日 (日）

● エクレア マロン 935円 (税込) (イートイン)／810円 (税込) (テイクアウト)

芳醇なラム酒を効かせたマロンクリームに、マロンのグラサージュ。

トッピングはオレンジピールコンフィとシナモンパウダー。

*マロンクリームにラム酒を使用しています。アルコール分 約 0.6%

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店

＜ご提供期間＞ 9月1日 (月) ～ 11月30日 (日）

● モンブラン 1,100円 (税込) (イートイン)／972円 (税込) (テイクアウト)

上質なラム酒で香りづけしたマロンクリームとコクのある生クリーム、きめ細かなメレンゲで構成されたクラシックなモンブランです。

*マロンクリームにラム酒を使用しています。アルコール分 約 0.4%

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 9月15日 (月) ～ 11月中旬

● モンブラン ショコラ 1,100円 (税込) (イートイン)／972円 (税込) (テイクアウト)

オリジナルクーベルチュールと上質なラム酒を合わせた濃厚なチョコレートクリームで仕上げました。

マロンクリームとチョコレートクリームの深い味わいが楽しめる、ピエール マルコリーニらしいモンブランです。

*マロンクリームにラム酒を使用しています。アルコール分 約 0.4%

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

＜ご提供期間＞ 9月15日 (月) ～ 11月中旬

● モンブラン アントルメ／モンブラン ショコラ アントルメ 各3,240円 (税込) (テイクアウトのみ)

上質なラム酒を使用したマロンクリームが濃厚なモンブランを2～3名様用のアントルメサイズでご用意いたしました。

*マロンクリームにラム酒を使用しています。アルコール分 約 0.4%

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店

※お受取りの2日前までにご予約ください。

＜ご提供期間＞ 9月15日 (月) ～ 11月中旬

● ケーク グルマン オ マロン & ショコラ 1,430円(税込) (テイクアウトのみ)

大きめに刻んだ栗の渋皮煮とマロンペーストをたっぷり練り込んだマロンケーキをピエール マルコリーニのビターチョコレートでコーティング。仕上げにマロングラッセを飾りました。マロンのやさしい甘さにラム酒の香りとチョコレートの苦味が調和した贅沢なマロンケーキです。

*‘ラムの貴婦人’と称されるアロマティックな「ネグリタラム」を使用しています。

*「マロン クリーム」と「マロン アイス」に、カリブ諸島マルティ二ーク島産の芳醇なラム「トロワ リヴィエール」を使用しています 。

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店、コレド室町テラス店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、ワン・フクオカ・ビルディング店

＜ご提供期間＞ 9月1日 (月) ～

● パフェ ア ラ ミニュット キャラメル ショコラ ＆ マロン 1,980円 (税込)

シルキーなキャラメルアイスとチョコレートアイスに上質なラム酒で香りづけしたマロンクリームとブランマンジェ。スペキュロスとマロンエトフェ、メレンゲが絶妙な歯応え。季節の風味をお楽しみください。

＜取扱店舗＞コレド室町テラス店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、ワン・フクオカ・ビルディング店

＜ご提供期間＞ 9月1日 (月) ～ 11月30日 (日）

● ワッフル ア ラ ミニュット キャラメル ショコラ ＆ マロン 1,430円 (税込)

焼きたてのもっちりワッフルに、シルキーなキャラメルアイスとチョコレートアイス、 上質なラム酒で香りづけしたマロンクリームとマロンエトフェをトッピングしました。 季節の風味をお楽しみください。

＜取扱店舗＞コレド室町テラス店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、ワン・フクオカ・ビルディング店

＜ご提供期間＞ 9月1日 (月) ～ 11月30日 (日）

● ぶどうマニア 3,520円 (税込)

旬のぶどうを贅沢に使用したパフェです。数種類のぶどうと、青森産スチューベンのソルベ、ホワイトチョコレートアイスに、爽やかな酸味のカシス コンフィチュールの風味が調和し、ホワイトチョコレートをコーティングしたフィアンティーヌが歯ごたえを添えています。別添えのポートワインとぶどうのソース（ノンアルコール）を掛けて、フレッシュな季節限定の味わいをお楽しみください。

＜取扱店舗＞ 銀座本店、名古屋店

＜ご提供日＞ 8月22日～9月下旬ごろまでの毎週金・土・日曜日、正午以降限定

【ピエール マルコリーニについて】

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。25年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、20年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。



また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆のみを厳選し、サステナビリティを尊重し、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。「Bean to Home(R)」という言葉には、「カカオ生産者からお客様の手に渡るまで、チョコレートに関わるすべての人に幸せになってほしい」というピエール マルコリーニの情熱が込められています。 カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条とし、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。

【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：16店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、

御殿場プレミアム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、

コレド室町テラス店、大丸神戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フクオカ・ビルディング店 ※2025年 8月 28日時点



・URL：https://pierremarcolini.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/