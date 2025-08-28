マクセル株式会社

ユーシーテクノロジ株式会社(東京都品川区 代表取締役：諸隈 立志)とマクセルフロンティア株式会社(神奈川県横浜市 代表取締役 取締役社長：尾藤 智美)は、2025年9月より、従来のITRON仕様RTOS(*1)から国際標準規格準拠リアルタイムOS「μT-Kernel 3.0」への移行支援と、サポート終了(EOL(*2))マイコンの代替選定・基板改版サービスをワンストップで提供開始します。IoT化の加速やセキュリティ強化、国際標準化対応のニーズに応え、組込み機器の高機能化・小型化・長期安定運用をトータルサポートします。

*1 リアルタイムOS、RTOS:Real-Time Operating System。決められた時間内に処理を完了することが求められるシステム向けのOS

*2 EOL:End-Of-Lifeの略。製品のサポート期間終了の意味

1．背景

国内組込み機器市場で広く普及してきたITRON仕様RTOSは、長年にわたる安定性・実績が評価されている一方、IoT化の進展に伴い「高機能化」「セキュリティ強化」「国際標準化対応」といったニーズが急増しています。また、ルネサス エレクトロニクス社製H8／SHシリーズなど、サポート終了（EOL）を迎えたマイコンの代替検討と併せて基板改版を望む声が多く寄せられています。

2．取り組みのポイント

これらの要望を受け、ユーシーテクノロジとマクセルフロンティアは、下記のソリューションを連携提供し、9月よりワンストップでの支援サービスを開始します。

(1) μT-Kernel 3.0移行支援(ユーシーテクノロジ株式会社)

・ITRON仕様RTOSからIEEE準拠の国際標準RTOS「μT-Kernel 3.0」への移行サポート

・Arm Cortex-M/A、ルネサスRX／RHなど幅広いマイコンに対応

・国内500社以上で採用されたRTOS「Smalight」ユーザーの移行実績

・ミドルウェア・デバイスドライバ開発、移植ノウハウを活かした支援

・TrustZone等の高度セキュリティ機能対応

サービス紹介Webページ https://www.uctec.com/iot-products-ja/iot-products/os/

(2) マイコン代替＆基板改版サービス(マクセルフロンティア株式会社)

・ルネサスH8／SHシリーズなどEOLマイコンの代替選定から基板設計・製造まで一括対応

・部品点数削減、ワンチップ化によるコスト最適化・小型化提案

・FPGAソース変換など豊富な実績を保有

サービス紹介Webページ https://www.frontier.maxell.co.jp/develop/micon.html

3．今後の展望

両社は、これからも継続的にお客様の製品ライフサイクル全体を見据えた提案やサポートを行うことで、IoT時代の安全・安心をめざす高機能な組込み機器開発を協力して支援していきます。

○ユーシーテクノロジ株式会社 https://www.uctec.com

最先端のユビキタス・コンピューティング技術を適用したIoT(Internet of Things)分野へのソリューションを提供しています。コンサルティング、組込みシステム開発、システム構築、コンテンツ制作までさまざまなテクノロジを提供します。

○マクセルフロンティア株式会社 https://www.frontier.maxell.co.jp/

産業機器向けをはじめさまざまな分野にてシステム開発および基板・ユニット製造ソリューションを提供しています。ハードウェア・ソフトウェア開発から部品調達・製造・品質保証・アフターサービスを含めワンストップで対応します。

【商標】

記載の会社名、製品名は、それぞれの会社または他社の商標もしくは登録商標です。

【本製品に関するお問い合わせ先】

ユーシーテクノロジ株式会社

担当：山田浩之 電話：03-5437-2323、E-mail：contact@uctec.com

マクセルフロンティア株式会社

担当: 武井正彦 電話: 090-8487-5719、E-mail：Denki-support@maxell.co.jp

以上