2025年8月版のデータ整備を行いました。

写真拡大

株式会社ナビット



法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。


整備件数は以下の通りです。



【基本データ】
追加データ： 13,942件
削除データ： 21,491件
変更データ： 20,356件



【新規開業　Best5】
第1位：建設・工事業・・・・803件
第2位：福祉関連施設・・・・625件
第3位：不動産取引・・・・468件
第4位：レストラン関連・・・・445件
第5位：組合・団体関連・・・・391件



【廃業　Best5】
第1位：建設・工事業・・・・975件
第2位：食料品・嗜好品・・・・787件
第3位：組合・団体関連・・・・737件
第4位：理容・美容業・・・・719件
第5位：居酒屋・スナック・バー・・・・487件



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号　　　： 70,471 件増
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 626 件増
資本金規模　　： 391 件増
売上高規模　　： 362 件増
従業員数規模　　：215,095 件増
支社・支店 チェーン店　　：5,006 件増
工場　　：80 件増



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号　　　： 684 件減
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 1,569 件減
資本金規模　　： 487 件減
売上高規模　　： 439 件減
従業員数規模　　：1,566 件減
支社・支店 チェーン店　　：295 件減
工場　　：200 件減



【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名　　　　： 27件増



◇データベースプラットフォームの紹介動画はこちらから◇◆
https://www.youtube.com/watch?v=GzjBF1xfTNM



今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。



☆オープン君＆てったいちゃんはこちら


https://www.navit-j.com/service/openkun/



☆アタックリストNo.1はこちら


https://www.navit-j.com/service/attacknumber1/



☆2025年7月版のデータ整備情報はこちら
https://www.navit-j.com/media/?p=105888



【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ 03-5215-5713
■ＦＡＸ 03-5215-5702
■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/
■E-Mail webmaster@navit-j.com