2025年8月版のデータ整備を行いました。

株式会社ナビット

法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。

整備件数は以下の通りです。

【基本データ】

追加データ： 13,942件

削除データ： 21,491件

変更データ： 20,356件

【新規開業 Best5】

第1位：建設・工事業・・・・803件

第2位：福祉関連施設・・・・625件

第3位：不動産取引・・・・468件

第4位：レストラン関連・・・・445件

第5位：組合・団体関連・・・・391件

【廃業 Best5】

第1位：建設・工事業・・・・975件

第2位：食料品・嗜好品・・・・787件

第3位：組合・団体関連・・・・737件

第4位：理容・美容業・・・・719件

第5位：居酒屋・スナック・バー・・・・487件

【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】

法人番号 ： 70,471 件増

（マイナンバー）

FAX番号 ： 626 件増

資本金規模 ： 391 件増

売上高規模 ： 362 件増

従業員数規模 ：215,095 件増

支社・支店 チェーン店 ：5,006 件増

工場 ：80 件増

【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】

法人番号 ： 684 件減

（マイナンバー）

FAX番号 ： 1,569 件減

資本金規模 ： 487 件減

売上高規模 ： 439 件減

従業員数規模 ：1,566 件減

支社・支店 チェーン店 ：295 件減

工場 ：200 件減

【法人電話帳 ビル名増加件数】

ビル名 ： 27件増

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com