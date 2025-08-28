【チェックリスト13選】定着率UP！若手育成プログラムまとめ／転職サイト『type』『女の転職type』

■ダウンロードページ：（※ファイル形式：PDF）

株式会社キャリアデザインセンター

■この資料ではこんなことを紹介しています

・若手人材の育成が重要な理由とその具体的なメリット

・若手人材の早期離職やエンゲージメント低下が企業にもたらす具体的な影響

・今日から実践できる、若手人材の成長と定着を促進するための具体的な施策

■資料の一部をご紹介

