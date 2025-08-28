異能力に翻弄される青年が掴んだ真実の恋「隠しごとナシの親友」（著：沙野風結子）ほかキャラ文庫8月刊発売!!

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、ボーイズラブ(BL)作品を取り扱うCharaレーベルより、8月28日(木)にキャラ文庫２冊を発売いたします。

■「隠しごとナシの親友」（著者：沙野風結子 イラスト：まつだいお）「隠しごとナシの親友」（著者：沙野風結子 イラスト：まつだいお）

儚く脆い青春の中で出会った

親友同士のセンシティブラブ(ハート)

≪あらすじ≫

部活の仲間がバイクに撥ねられ死んでしまった!! けれど目の前の悪夢に絶望した瞬間、なぜか彼が何事もなかったように笑っている!? 頻発するリアルな白昼夢に悩む律朗(りつろう)。今見ている世界すら、俺には現実か幻覚かわからない――不安に陥る律朗に寄り添ってくれるのは、親友の斉季で…!? 頭の中で蝶が羽ばたく時、友人の死さえ書き換えられる――異能力に翻弄される青年が掴んだ、真実の恋。



定価：858円

判型：キャラ文庫

ページ数：362ページ

発売：2025年8月28日（木）

ISBN：978-4-19-901176-4

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/chara-books/52442/

冒頭試読：https://www.chara-info.net/viewer/bunko/sano/kakushigotonashi/

■「海鷲に告げよ 1945シリーズ番外編３」（著者：尾上与一 イラスト：牧）「海鷲に告げよ 1945シリーズ番外編３」（著者：尾上与一 イラスト：牧）

「1945シリーズ」第二期

待望の番外編集 第3弾!!

≪あらすじ≫

終戦から十八年後に届いた、塁（るい）の散り際の言葉──。再び回り始めた運命に導かれ、三上（みかみ）にもたらされたのは、生前に塁が書いていた手紙の束だった!! 塁の保護者代わりの衛藤（えとう）との邂逅で、初めて塁の心情が明かされる「ローレライの手紙」。懐中時計を修理する三上に初めて抱いた恋の前兆、二人が迎えた初めての夜──。「蒼穹のローレライ」塁＆三上ペアのエピソードを網羅した番外編集第３弾!!

定価：880円

判型：キャラ文庫

ページ数：402ページ

発売：2025年8月28日（木）

ISBN：978-4-19-901175-7

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/chara-books/52434/

冒頭試読：https://www.chara-info.net/viewer/bunko/ogami/umiwashi/

