『牧場物語 Let′s！風のグランドバザール』の公式攻略本が本日8月28日発売！　初心者さんから上級者までお役立ち間違いなし、充実・必見の256ページ！

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『牧場物語 Let's！風のグランドバザール 公式ガイドブック』を、2025年8月28日（木）に刊行いたしました。

株式会社マーベラスから発売されたNintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam）用ゲーム、『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』。その発売日と同日に、公式ガイドブックが電撃の攻略本より発売となりました。長年愛される大人気シリーズ『牧場物語』の最新作の情報を、ゲームスタート直後からナビゲートします。農作のノウハウや住人たちとの交流といった基本はもちろんのこと、本作の大きな魅力であるバザールの情報や攻略テクニックも充実。できることが膨大で自由度の高い本作を、丁寧で詳細な解説記事と即戦力として役立てられる攻略情報、充実のデータで楽しめる1冊です。

※本書ではNintendo Swich・Nintendo Swich2・PCで「世界のバザールに発展するまで」の情報を主に掲載しています。また、本書は2025年8月28日時点のゲーム内容をもとに制作しています。ゲームのアップデートなどにより、掲載している情報に差異が発生する場合があります。予めご了承ください。

■主な収録内容

◆1章 生活ガイド

基本操作から施設の役割、農作や飼育の基本などの各種システムを詳細に解説。画面写真と図をふんだんに用い、初心者にもわかりやすく丁寧に紹介しています。

◆2章 住人紹介

結婚や親友となるパートナー候補たちの紹介をはじめ、魅力的な住人たちの情報をイラストとともに掲載。各キャラクター専用イベントの情報も見逃せません。

◆3章 データ情報

道具や作物、料理やペットなどの膨大なデータを収録。虫や魚の採取用に季節別のマップを掲載するなど、ボリュームだけでなく使いやすさと実用性を兼ね備えたコーナーです。

◆特別コラム 目指せ！ 世界のバザール！

バザールの発展が大きなテーマとなる本作において、1つの大きな目標が「世界のバザール」に到達することです。そこに至るまでの道のりがスムーズになるよう、巻末では専用の攻略記事をご用意しました。

(c)2025 Marvelous Inc.

概要

【書 名】牧場物語 Let's！風のグランドバザール 公式ガイドブック

【発売日】2025年8月28日（木）

【仕 様】A5判／256ページ

【定 価】2,200円（本体2,000円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも電子版を配信中

