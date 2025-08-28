「ABEMA」、2026年春までに開催する『東京ガールズコレクション』を独占生中継決定 第一弾は9月6日（土）開催『マイナビ TGC 2025 A/W』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、昨年に引き続き2026年春までに開催する『東京ガールズコレクション』（以下、『TGC』）を無料にて生中継することを決定いたしました。

『TGC』は、東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）による、「日本のガールズカルチャーを世界へ」がテーマの史上最大級のファッションフェスタです。2005年8月に国立代々木競技場第一体育館にて『第1回 東京ガールズコレクション_2005 AUTUMN/WINTER』を開催以降、東京近郊にて年2回のイベントを開催するほか、北九州や静岡、熊本、和歌山などの地方都市でもイベントを次々と開催。2011年にイベントの様子を初めてライブ配信し、2022年には延べ約800万人が視聴するなど、オンライン・オフラインの垣根を越えて、ティーンを中心に常に注目を集め続けています。

このたび、「ABEMA」にて来春まで開催を予定している『TGC』の東京開催および地方開催を含む『TGC』を無料生中継することが決定し、第一弾として9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて行われる『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTERN』（以下、『マイナビ TGC 2025 A/W』）を全編無料生中継いたします。『マイナビ TGC 2025 A/W』は、2005年の初開催以来、ファッションを軸に時代の空気を映し出す存在として進化を続けてきた『TGC』が20周年を迎えるにあたり、単なるイベントの域を超え、「共創」によって社会に新しいインパクトを与える“次の20年”へと踏み出すという意味を込めた「BEYOND TOGETHER」をテーマに掲げ、開催されます。

中条あやみや三吉彩花ら日本を代表する総勢約100名のモデルたちが集結する圧巻のランウェイや、ILLIT、aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUEなど、旬なアーティストによるスペシャルライブも決定。さらに高橋文哉や本田響矢など、様々なシーンで活躍する豪華ゲストが続々登場するほか、ここでしか見ることのできないスペシャルコラボレーション企画も予定されています。ファッション、テクノロジー、エンターテインメント、社会課題への取り組みなど、あらゆるジャンルが交わることで新しい価値が生み出してきた『TGC』の20周年と“次の20年”への門出を祝う、特別なステージの数々にご注目ください。

「ABEMA」では、9月6日（土）開催の『マイナビ TGC 2025 A/W』を皮切りに、生中継を通じて『TGC』来場者層である若年層はもちろんのこと、より多くの視聴者の方々に『TGC』が創出する“ファッションショーを超えたファッションの祭典”をお楽しみいただけることを期待しています。ぜひ、「ABEMA」にて会場の臨場感をそのままに、『TGC』をあますことなくお楽しみください。

■『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』

放送日：2025年9月6日（土）午後1時15分～

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/91wD4ZABvVtLLo

■「東京ガールズコレクション」について

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに、2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。