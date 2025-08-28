『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』より、「草薙素子 VS アラクニダ」を1/4スケールで立体化
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 草薙素子 VS アラクニダ』をリリースいたしました。予約受付は8月28日よりスタート。商品の発売は2027年1月～4月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/gitsn-motoko-kusanagi-vs-aracnida-upmgits-02s.html
砕け散る義体、囁き続けるゴースト。
西暦2029年のクライマックスを1/4スケールで描写
1995年に劇場公開され、テックカルチャーに影響を与え続ける『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』。押井守監督が独自の解釈で描いた西暦2029年の物語から、「草薙素子 VS アラクニダ」がアルティメットプレミアムマスターラインで登場。
謎のハッカー“人形使い”を追う、公安9課・草薙素子。彼女がひとり自走型多脚戦車アラクニダと戦うクライマックスを、1/4スケールで切り取った作品です。
物言わぬ巨大兵器に飛び乗り、自らの意志により崩れていく義体。
人間とは何か--その答えともいえる印象的なシーンを、スローモーションのように捉えて立体へ昇華させました。
裂けた光学迷彩スーツ、生々しい筋繊維、弾け飛ぶケーブル。
あらゆる要素の造形と彩色、レイアウトにこだわり、自壊の瞬間を作り上げています。
限界以上の出力が顕著に現れているのは、ハッチを掛けた左手。前腕から五指へと流れる力を、高精細に表現しました。
そして苦悶と覚悟が入り混じる表情も、彼女を衝き動かす“ゴースト”が感じられる仕上がりです。
奥行80cmにおよぶ巨大なアラクニダは、集中線のよう視線を素子へ誘導して圧倒的な迫力を演出。
装甲の前面に施した弾痕、甲板で青い光を放つカメラ、ダメージを受けたマニピュレーターも、兵器としてのリアルを伝えています。
さらに本ボーナス版には、ガトリング砲を向けるアラクニダのマニピュレーターを追加。
潜入した素子を襲う銃弾の嵐、その緊迫感をディスプレイによみがえらせます。
傑作SFアニメのテーマ、臨場感をコレクションルームに呼び込む1体です。ぜひ広大な立体表現の世界へダイブしてください。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/gitsn-motoko-kusanagi-vs-aracnida-upmgits-02s.html
【製品概要】
アルティメットプレミアムマスターライン
GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 草薙素子 VS アラクニダ ボーナス版
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\205,590 (税込）
発売時期 ：2027年1月～2027年4月
販売数量 ：500
シリーズ ：GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊
フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン
サイズ：1/4 Scale
全高:68cm 全幅:49cm 奥行:80cm
全高:68cm 全幅:53cm 奥行:80cm（マニピュレーター発砲）
重量：25.4kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・アラクニダ・マニピュレーター左右×１（破損）
・ボーナス特典：アラクニダ・マニピュレーター左右×１（発砲）
権利表記 ：
(C)1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.
「草薙素子」単体のスタチューも予約受付開始
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/gitsn-motoko-kusanagi-upmgits-03.html
【製品概要】
アルティメットプレミアムマスターライン
GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 草薙素子
商品価格 ：\94,490 (税込）
発売時期 ：2027年1月～2027年4月
販売数量 ：後日発表
シリーズ ：GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊
フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン
サイズ：1/4 Scale
全高:38cm 全幅:38cm 奥行:30cm
重量：4.1kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
権利表記 ：
(C)1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/