『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』より、「草薙素子 VS アラクニダ」を1/4スケールで立体化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 草薙素子 VS アラクニダ』をリリースいたしました。予約受付は8月28日よりスタート。商品の発売は2027年1月～4月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/gitsn-motoko-kusanagi-vs-aracnida-upmgits-02s.html

砕け散る義体、囁き続けるゴースト。

西暦2029年のクライマックスを1/4スケールで描写

1995年に劇場公開され、テックカルチャーに影響を与え続ける『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』。押井守監督が独自の解釈で描いた西暦2029年の物語から、「草薙素子 VS アラクニダ」がアルティメットプレミアムマスターラインで登場。

謎のハッカー“人形使い”を追う、公安9課・草薙素子。彼女がひとり自走型多脚戦車アラクニダと戦うクライマックスを、1/4スケールで切り取った作品です。

物言わぬ巨大兵器に飛び乗り、自らの意志により崩れていく義体。

人間とは何か--その答えともいえる印象的なシーンを、スローモーションのように捉えて立体へ昇華させました。

裂けた光学迷彩スーツ、生々しい筋繊維、弾け飛ぶケーブル。

あらゆる要素の造形と彩色、レイアウトにこだわり、自壊の瞬間を作り上げています。

限界以上の出力が顕著に現れているのは、ハッチを掛けた左手。前腕から五指へと流れる力を、高精細に表現しました。

そして苦悶と覚悟が入り混じる表情も、彼女を衝き動かす“ゴースト”が感じられる仕上がりです。

奥行80cmにおよぶ巨大なアラクニダは、集中線のよう視線を素子へ誘導して圧倒的な迫力を演出。

装甲の前面に施した弾痕、甲板で青い光を放つカメラ、ダメージを受けたマニピュレーターも、兵器としてのリアルを伝えています。

さらに本ボーナス版には、ガトリング砲を向けるアラクニダのマニピュレーターを追加。

潜入した素子を襲う銃弾の嵐、その緊迫感をディスプレイによみがえらせます。

傑作SFアニメのテーマ、臨場感をコレクションルームに呼び込む1体です。ぜひ広大な立体表現の世界へダイブしてください。

【製品概要】

アルティメットプレミアムマスターライン

GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 草薙素子 VS アラクニダ ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\205,590 (税込）

発売時期 ：2027年1月～2027年4月

販売数量 ：500

シリーズ ：GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:68cm 全幅:49cm 奥行:80cm

全高:68cm 全幅:53cm 奥行:80cm（マニピュレーター発砲）

重量：25.4kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・アラクニダ・マニピュレーター左右×１（破損）

・ボーナス特典：アラクニダ・マニピュレーター左右×１（発砲）

権利表記 ：

(C)1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.

「草薙素子」単体のスタチューも予約受付開始

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/gitsn-motoko-kusanagi-upmgits-03.html

【製品概要】

アルティメットプレミアムマスターライン

GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 草薙素子

商品価格 ：\94,490 (税込）

発売時期 ：2027年1月～2027年4月

販売数量 ：後日発表

シリーズ ：GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:38cm 全幅:38cm 奥行:30cm

重量：4.1kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

権利表記 ：

(C)1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/