アチーブメント株式会社代表取締役会長 兼 社長の青木仁志がパーソナリティを務めるラジオ番組、青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」。ラジオ日本より、毎週金曜あさ6時から始まる30分番組です。8月29日、9月5日のゲストはウエルネスクラブＨ＆Ｂ代表でJPSA認定エグゼクティブプロスピーカーの原田 康子様です。

■健康商品の販売に携わり、25年間でお客様の累計17トンの減量を支援。様々な挫折や困難を乗り越え、仕事もプライベートも求めるものを手に入れる技術とは？

原田様は、エアロビクスインストラクターとして活動後、マリンスポーツの世界に飛び込み、ジェットスキーのプロライダーとして1996年に世界ランク2位を獲得。その後、ハーバライフニュートリションのウェルネスコーチとして25年間、栄養面から人々の健康をサポート。これまでに支援したお客様のダイエット量は合計17トンを超えます。

その卓越した顧客サポートで、2017年から4年連続で年間トータルボリューム全国1位を獲得。現在は、JPSA認定エグゼクティブプロスピーカー、JPSA顧問としても、自身の経験を通して多くの人々に貢献する活動を精力的に行っています。



今回の放送では

◎どのような考え方で大病や離婚など

紆余曲折を乗り越え

現在の大きな成果に繋げることができたのか？

◎営業職として13年連続トップ3を達成した

お客様を味方にするセールスの極意とは？

◎ビジネスとプライベートを両立させるために

20代、30代で取り組むべきこととは？



を、青木との対談でお届けします。

明日朝6時から放送です。ぜひ「radiko」よりお聴きください。

また過去のアーカイブ音声もWebページにて配信中です。



放送は、8月29日(金)、9月5日(金)あさ6時からです。



■対談は「radiko」よりお聞きいただけます。

番組Webページからスマホやパソコンからラジオが聴けるradikoにアクセスして聴取いただけます！radikoでは放送から1週間以内であれば全国どこからでも聴くことが可能です。

※お住いのエリアがラジオ日本の放送範囲に該当しない場合はラジコプレミアム会員登録（月額税込385円）をいただくことでご聴取いただけます。

※一度再生し始めてから24時間が経過するとご聴取できなくなりますのでご注意ください。

▼番組Webページはこちら

https://www.aokisatoshi.com/radio/