「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」ウエンツ瑛士＆木南晴夏が3週間ぶりに再登場！来るカキンツハルカのライブについて語る！
俳優・柿澤勇人がパーソナリティを務める「Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ」。
8月29日（金）TBSラジオ、31日（日）ABCラジオの放送は、ゲストにウエンツ瑛士さん、木南晴夏さんを迎えてお届けします！
彼らは2024年に音楽ユニット「カキンツハルカ」を結成。
前回は3人の出会いとこれまでを語っていただきましたが、今回は来年1月から始まる「カキンツハルカ LIVE 2026」についてどこよりも早く触れています。
それぞれのやりたいことが垣間見える貴重なトークです。
また、前回出演時の放送は下記リンクからいつでも聴くことができます！
ぜひチェックしてください！
▼Sky presents 柿澤勇人のカキノキ坂ラジオ
ABCラジオ 毎週日曜よる11時30分～
TBSラジオ 毎週金曜よる8時30分～
番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/kakizawa/
番組公式X：＠kakinoki1008
番組公式TikTok：@kakinoki1008
過去回の聴き逃し配信：https://www.skygroup.jp/company/promotion/kakinokizaka/
▼カキンツハルカ LIVE 2026
■2026年1月10日（土）
会場：枚方市総合文化芸術センター 関西医大大ホール（大阪府）
https://hirakata-arts.jp/event/detail_2736.html
時間：開場 16:15 ／ 開演 17:00
■2026年1月15日（木）・16日（金）
会場：KT Zepp Yokohama（神奈川県）
https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2025082501.html
時間：開場 18:00 ／ 開演 19:00
■2026年1月31日（土）
会場：小牧市市民文化会館（愛知県）
https://www.komaki-bunka.or.jp/
時間： 開場 16:30 ／ 開演 17:00
■2026年2月1日（日）
会場：川越町あいあいホール（三重県）
https://www.town.kawagoe.mie.jp/bunka_sports_event/bunka/1002057/1002061/index.html
時間：開場 15:30 ／ 開演 16:00