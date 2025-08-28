【ＢＳ日テレ】人気声優・浦和希がナレーション担当！『北海道芸術花火2025』『稲毛花火 SKY ORCHESTRA』放送決定

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレは開局25周年を記念し、特別番組『北海道芸術花火2025』および『稲毛花火 SKY ORCHESTRA』の放送を決定いたしました。両番組のナレーションを人気声優・浦和希さんが担当し、音楽と花火が織りなす感動のエンターテインメントをお届けします。

浴衣姿で登壇する浦和希さん

【番組詳細】

◆『北海道芸術花火2025』

イベント開催日：2025年9月7日（土）

会場：モエレ沼公園（札幌市）

放送予定：2025年10月12日（日）よる６時～７時

ナレーション：浦和希

◆『稲毛花火 SKY ORCHESTRA』

イベント開催日：2025年10月18日（土）

会場：千葉市美浜区・稲毛海浜公園

放送予定：2025年11月30日（日）よる６時～７時

ナレーション：浦和希

両大会ともに世界で活躍する花火チーム『GREAT SKY ART』が手がける、音楽と花火の融合による新感覚エンターテインメントです。

【声優・浦和希さんからのメッセージ】

花火クイズを出す中田源プロデューサーと回答する浦和希さん

「今回『北海道芸術花火2025』と『稲毛花火 SKY ORCHESTRA』のナレーションを担当することになりました、声優の浦和希です。

僕は花火が好きです。観ているとワクワクして、気持ち良くて、でも切なくて、それでいて温かい。花火を通して、今までの夏の思い出が蘇り、とても優しい気持ちになれるからです。

そして今回、大変光栄なことに世界で活躍されている花火チーム『GREAT SKY ART』さんの手がける花火に、ナレーションで色を添えさせていただくことになりました。

ご覧になられる皆様にとって特別な花火になるよう、精一杯声を吹き込みます。どうぞお楽しみにお待ちください！」

【囲み取材ハイライト】

8月28日（木）に実施された囲み取材では、浦和希さんが夏らしい浴衣姿で登場。「浴衣を身につけると"わびさび"を感じますね」と笑顔でコメントしました。

取材中には花火に関するクイズにも挑戦し、3問中1問を見事正解。「花火の"情熱的な赤"を出すときに使われる金属は？」という問いに対して、「ストロンチウム」と正解し、会場を沸かせました。

また、花火大会の思い出について聞かれると、「小さい頃、父に背負われて花火大会に行ったことがあります。ずっとおんぶされていたかったのですが、4人兄弟なので順番に引きずり降ろされてしまって…そんな思い出が残っています」と、幼少期のエピソードを振り返り、会場を和ませました。

花火ポーズを決める中田源プロデューサーと回答する浦和希さん