【U-NEXT】2025年9月の新着配信ラインナップを発表！大人気シリーズの集大成＆最高傑作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』をU-NEXTで配信

株式会社 U-NEXT

動画配信サービスU-NEXTが2025年9月に配信する注目作をお知らせいたします。

大人気シリーズの集大成＆最高傑作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』をU-NEXTで配信。そのほか、『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３』『100番の思い出』『劇場版「僕とロボコ」』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年9月の注目コンテンツ

洋画

(C)2025 Paramount Pictures.

ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング

2025年5月、日米同時公開された『ファイナル・レコニング』は、トム・クルーズの代表作であり、約30年にわたり世界中で愛され続けてきた大ヒットスパイアクション『ミッション：インポッシブル』シリーズの第8作目。シリーズの集大成となる本作では、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントの運命、そしてタイトルに込められた“ファイナル”の意味がついに明かされる。

【配信開始日】配信中 ※レンタル配信は9月17日（水）開始

【配信形態】購入版 2750円（税込）／視聴期限なし

レンタル配信 770円（税込）／2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0219434

海外ドラマ

(C)2025 Stalwart Productions LLC.

ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３

9月8日（月）より独占配信。大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』の人気キャラクター・ダリルを主人公に、ノーマン・リーダス主演で描くスピンオフ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』第3シーズンが登場。舞台はスペインへ。ダリルとキャロルは、故郷への帰還を目指し、過酷な旅を続ける。

【配信開始日】9月8日（月）

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0225382 ※配信開始日よりアクセス可

韓国ドラマ

(C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

100番の思い出

9月14日（日）より"U-NEXTオリジナル"として日本初・本国同時での独占配信。

チョンア運輸の100番バス案内員として働くコ・ヨンレ役にはキム・ダミ、ソ・ジョンヒ役にはシン・イェウン、ハン・ジェピル役にはホ・ナムジュンが起用された。本作は、100番バスで働くヨンレとジョンヒの輝かしい友情と、そんな二人が恋に落ちてしまうジェピルとの切ない初恋を、1980年代のノスタルジックな韓国の背景とともにエモーショナルに描かれる。

【配信開始日】9月14日（日）00:20 ※毎週日・月曜日配信

【配信形態】月額会員 視聴無料

アニメ

(C)宮崎周平／集英社・劇場版「僕とロボコ」製作委員会

劇場版「僕とロボコ」

U-NEXTで独占配信中。笑いの最強スタッフ＆超豪華キャスト陣で贈る「劇場版『僕とロボコ』」が2025年4月に銀幕デビュー。本作では、何者かによって時空が歪められ、マルチバースの世界線からロボコが集結。それぞれのロボコ役には、田中真弓（王道バトルの世界線）、千葉繁（本格SFアクションの世界線）、上坂すみれ（ラブコメの世界線）、野沢雅子（昭和ギャグ漫画の世界線）と豪華声優陣が起用されている。

【配信開始日】配信中

【配信形態】レンタル配信 550円（税込）／3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0220206

新着配信ラインナップ

洋画

9月1日（月）

抱きしめたい

劇場版 おさるのジョージ５／めざせカウボーイ

瞳をとじて

9月2日（火）

ノー・アザー・ランド 故郷は他にない【独占】

9月3日（水）

サブスタンス

シンシン／SING SING

FEMME フェム【独占】

9月4日（木）

貴公子

9月17日（水）

ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング

罪人たち

配信中

映画『F1(R)／エフワン』

スーパーマン



邦画

9月1日（月）

鬼平犯科帳 血闘

9月4日（木）

ガチバンZ 代理戦争

9月6日（土）

身代わり忠臣蔵

9月17日（水）

ミッシング

9月22日（月）

背徳のメス

9月24日（水）

ゆきてかへらぬ

9月29日（月）

かなさんどー【独占】



海外ドラマ

9月1日（月）

警視モンタルバーノ シチリア島の事件簿

シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿 シーズン7～10

ラ・ブレア シーズン２

リドリー～退任警部補の事件簿 シーズン2

9月5日（金）

ＤＯＣ-わたしを思い出す日まで- シーズン1【独占】

9月8日（月）

TASK / タスク【独占】

ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３【独占】

韓流・アジア

9月7日（日）

鬼宮（ききゅう）

9月14日（日）

100番の思い出【独占】

配信中

初、恋のために【独占】

かけがえのない私のスター【独占】

アンダーカバー ハイスクール【独占】



国内ドラマ

9月1日（月）

僕の生きる道

僕と彼女と彼女の生きる道

僕の歩く道

完全無罪

鬼平犯科帳 暗剣白梅香

9月5日（金）

量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-



アニメ

9月1日（月）

はーい！ミャクミャクです

9月6日（土）

AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て(ハート)(ハート)(ハート) Day.1【独占】

9月7日（日）

舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折- 【独占】

AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て(ハート)(ハート)(ハート) Day.2【独占】

9月21日（日）

テニプリフェスタ2025 応援(エール)【独占】

配信中

劇場版「僕とロボコ」【独占】

ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される【先行】

雨と君と【先行】

時をかける少女

サマーウォーズ

おおかみこどもの雨と雪

バケモノの子

未来のミライ

竜とそばかすの姫

ちびまる子ちゃん 第2期

薫る花は凛と咲く



キッズ

9月1日（月）

いないいないばあっ！ ワンワン25

テクノロジーのわお！スペシャル

しまじろうコンサート しまじろうとわくわくドーナツフェスティバル

9月10日（水）

ウルトラQ

ウルトラマン

ウルトラセブン

帰ってきたウルトラマン

平成ウルトラセブン テレビスペシャル

9月13日（土）

ベベフィン シーズン3

TSUBURAYA CONVENTION 2025 Day.1 ※3公演ライブ配信【独占】

9月14日（日）

TSUBURAYA CONVENTION 2025 Day.2 ※3公演ライブ配信【独占】

9月27日（土）

ベイビーシャークのハロウィンプレイタイム



TV番組・エンタメ

9月1日（月）

恐い30本 心霊投稿映像総集編

怨霊映像 禁篇

9月16日（火）

グータンヌーボ²スペシャル 第5弾！

ドキュメンタリー

9月1日（月）

GIANTS THE MOVIE ～頂点への挑戦～

〈衝撃の映像・第二次世界大戦〉 パリ解放

〈衝撃の映像・第二次世界大戦〉 新たな体制の誕生

バイオグラフィー：グラハム・ベル ～世界をつないだ発明王

バイオグラフィー：アインシュタイン ～理論物理学の巨人

禁断の遺物X

9月3日（水）

ザ・フー：ロック・レボリューション

9月4日（木）

CELTICS CITY / セルティックス・シティ【独占】

WE BEAT THE DREAM TEAM / ウィー・ビート・ザ・ドリームチーム【独占】

9月10日（水）

マイケル・ジャクソン：スーパースターの真実

9月11日（木）

ピーウィーの素顔【独占】

9月17日（水）

ローリング・ストーンズ：ラフ・ダイヤモンズ

9月18日（木）

SONS OF ECSTASY / ドラッグをめぐる戦い【独占】

9月24日（水）

レッド・ツェッペリン：ホール・ロッタ・ロック

音楽・ライブ ※ライブ配信（一部を除く）

9月1日（月）

中森明菜 Best Performance on NHK in July, Vol.1 ※アーカイブ配信

9月7日（日）

大塚 愛 LOVE IS BORN ～22nd Anniversary 2025～【独占】

9月13日（土）

中森明菜 Best Performance on NHK in July, Vol.2 ※アーカイブ配信

FLOW THE FESTIVAL 2025【独占】

通底縁劇・通底音劇「不思議な愛な富津岬」【独占】

通底縁劇・通底音劇「super folklore」【独占】

9月15日（月）

Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 ～ハートシェイキング～ supported by animelo【独占】

9月20日（土）

岩井俊二 The Music Works：30th Anniversary of "Love Letter"【独占】

ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～【独占】

9月21日（日）

25th Anniversary MISIA 星空のライヴXII Starry Night Fantasy【独占】

9月27日（土）

後藤真希 LIVE 2025 ～The☆Collection～【独占】

9月28日（日）

FNC BAND KINGDOM 2025【独占】

DIR EN GREY「TOUR25 THE MORTAL CHAPTER 0」【独占】

スポーツ ※ライブ配信

＜バレー＞

9月13日（土）

世界バレー男子大会

＜サッカー＞※サッカーパック対象

9月6日（土）

英・女子1部リーグ Women's Super League

9月7日（日）

9月 サッカー男子日本代表 国際親善試合

※サッカーパック未加入者も視聴可能

＜格闘技＞

9月2日（火）

MAROOMS presents KNOCK OUT.55

9月15日（月）

宗明建設Presents DEEP 127 IMPACT

9月28日（日）

RIZIN.51

＜ゴルフ＞

9月11日（木）

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会【独占】

9月26日（金）

ライダーカップ【独占】

＜テニス＞

9月12日（金）

デビスカップ ファイナル予選2回戦 日本 VS ドイツ【独占】

9月16日（火）

ビリージーンキングカップ 2025 Final【独占】

※配信作品・開始日は予告なく変更となる場合がございます。

※一部レンタル作品が含まれます。

※2025年8月28日（木）時点での配信予定です。

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年6月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。