インスタ自動化ツール「エルグラム」ログイン画面更新で利用性アップ
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年8月7日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。
今回のアップデートにより、エルグラムのログイン画面が刷新され、よりシンプルで直感的なログイン手順で、スムーズな利用が可能になりました。今後はより快適にエルグラムをご利用いただけます。
■ログイン画面を刷新し、よりスムーズに利用可能に
今回のアップデートにより、エルグラムの「ログイン画面」が一新されました。
新しいデザインは従来に比べて視認性が向上し、直感的に操作できるUIを採用。これにより、初めて利用するユーザーでも迷うことなくログインでき、日々の利用がさらに快適になりました。
▼新しいログイン画面の特徴
・視認性の高いデザインで操作がわかりやすい
・シンプルで直感的な操作性を実現
・ログイン手順を効率化し、スムーズな利用をサポート
■アプリからのログインも便利に
今回の改善は、エルグラムのアプリ版にも反映されています。これにより、外出先や移動中でもアプリからスムーズにログイン可能になり、業務の柔軟性がさらに広がりました。
スマートフォンを活用すれば、PCに縛られず、どこでもInstagram集客の管理が可能です。
ぜひこの機会にエルグラムのアプリもご活用ください。
アプリは以下のリンクからダウンロード可能です。
・iOS版
https://apps.apple.com/mn/app/エルグラム/id6474729945(https://apps.apple.com/mn/app/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0/id6474729945)
・Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wssv.itg&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wssv.itg&pli=1)
エルグラムは、今後もユーザーの利便性を高めるため、継続的な機能改善・アップデートを実施してまいります。
エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。
2024年11月時点で導入実績10,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?prtimes