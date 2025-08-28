いざという時に覚えておきたい「応急処置」！誤った対処法で命の危険も…最新！傷・やけどの応急処置 8/31(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2025年8月31日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～あなたの常識は本当に正しい？～最新！傷・やけどの応急処置」

「傷」や「やけど」の応急処置の中には、以前は常識だとされていたことが今では見直されていることもあるため注意が必要だそうです。しかも、誤った対処法を取ってしまうと、傷口から細菌などが入りこみ感染症を引き起こすなど、命の危険につながる可能性もあるのだとか。そこで今回は、傷とやけどの応急処置を専門医に教えてもらいました。

●いざという時に覚えておきたい！「切り傷」の応急処置

●いざという時に覚えておきたい！「すり傷」の応急処置

●いざという時に覚えておきたい！「やけど」の応急処置

＜やけどについて＞

＜やけどの正しい応急処置＞

＜やけどの間違いがちな応急処置＞

＜気がつかないうちに起こる危険な「低温やけど」＞

●トゲを簡単に抜くための方法

＜トゲの応急処置＞

●秋に増加する危険な虫刺され「ハチ」

＜ハチの気をつけるポイント＞

＜アナフィラキシーショックを見分けるポイント＞

●秋に増加する危険な虫刺され「マダニ」

＜マダニについて＞

＜マダニの気をつけるポイント＞

＜危険な虫刺されから身を守る服装＞

【放送日】2025年8月31日(日)

【時間】あさ7:00

【出演】メインMC：石丸幹二

サブMC：坂下千里子

【テーマ】「～あなたの常識は本当に正しい？～最新！傷・やけどの応急処置」

