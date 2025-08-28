ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査　サントリー ノンアルコール飲料レポート２０２５

サントリーホールディングス株式会社

２０２４年のノンアルコール飲料市場は伸長を続け、過去最大の規模となりました。

今回、サントリー（株）は、ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査（以下「当社調査」）を実施しました。

なお、当社調査詳細は、以下「サントリー ノンアルコール飲料レポート２０２５（詳細版）」を参照ください。

https://www.suntory.co.jp/news/article/mt_items/14881-1.pdf

Ｉ 調査サマリー

１．ノンアルコール飲料市場について

・ノンアルコール飲料市場は伸長を続け、過去最大規模に

２０２４年のノンアルコール飲料市場は、４,５８４万ケース※（対前年１１１％）と、１０年前の約１.６倍の規模になったと推定されます。２０２５年の市場規模は約４,７３０万ケース（対前年１０３％）と、さらなる拡大が見込まれます。

※１ケース＝３５０ml×２４本

２．消費者飲用実態・意識調査

（１）ノンアルコール飲料に関する事前調査（３０,０００人対象）

・この１年にノンアルコール飲料を飲んだ人の約半数は月１日以上飲んでいる。

また、７割以上は「自宅内」に加え「自宅外」でも飲んでいる

・月１日以上飲んでいる人のノンアルコール飲料のイメージは、「飲みやすい」「お酒気分を味わえる」「健康的」。飲んだことがない人のイメージはお酒が飲めないときに飲む「代替品」

・ノンアルコール飲料の飲用理由は「健康に気をつけたいから」「飲みやすいから」のほか、「お酒の雰囲気」や「リフレッシュ」も飲用理由に。お酒が飲めない代わりではなく、ポジティブな理由で飲用

・自宅で最もよく飲んでいるのは「ノンアルコールビールテイスト飲料」

・半年以内にノンアルコール飲料を飲み始めた人のなかで、お酒とノンアルコール飲料を交互に飲みながら楽しむ「ゼブラ飲み」が広がっている

・月１日以上飲んでいる人の半数以上が、「今後、飲む機会が増えそう」と予想

（２）ノンアルコール飲料に関する本調査

（ノンアルコール飲料月１日以上飲用者１,７５１人対象）

・ノンアルコール飲料の飲用理由について約７割が「何かの代わりではなく、積極的に選んでいる」と回答。ノンアルコール飲料を選択する理由は「気軽に飲めそう」「リフレッシュしたい」「身体を気遣いたい」「お酒を飲んでいる雰囲気を楽しみたい」「リラックスしたい」が上位

・ノンアルコール飲料の種類に関わらず、飲用量が「増えた」と回答したのは４割以上。「減った」と回答した人は数％。増加の理由の１位は「おいしいから・おいしくなったから」

・「夕食時」「夕食後」「風呂上がり」がノンアルコール飲料の三大飲用シーン。ノンアルコールＲＴＤテイスト飲料を飲んでいる人は「お酒を飲んだ後」や「お酒とお酒の間」にもノンアルコール飲料を飲んでいる

・ノンアルコールＲＴＤテイスト飲料を飲んでいる人の６割以上が、１日のうちに複数の種類のノンアルコール飲料を飲むことがあると回答。

・７割以上は今後、飲食店でノンアルコール飲料が飲める機会の増加を希望。飲食店で飲みたいのは「ビールテイスト飲料」に加え「レモンサワーテイスト飲料」や「チューハイ・カクテルテイスト飲料」など

・ビールテイスト飲料に対して９割以上が、これまで以上においしくなることを期待。理想のビールテイスト飲料とは、「ビールらしい味わい」があること

ＩＩ 調査概要

・調査対象

-ノンアルコール飲料に関する事前調査

・一都三県（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に在住する２０-６０代の男女 ３０,０００人

-ノンアルコール飲料に関する本調査

・上記３０,０００人のうち、ノンアルコール飲料の月１日以上飲用者１,７５１人

・調査方法 インターネット調査

・調査日 ２０２５年６月２４日（火）-６月３０日（月）

〈本レポートで使用する用語の定義〉

ノンアルコール飲料：アルコール度数０.００％のビールテイスト飲料やレモンサワーテイスト飲料、チューハイテイスト飲料などの総称

ノンアルコールビールテイスト飲料：アルコール度数０.００％のビールテイスト飲料

ノンアルコールＲＴＤテイスト飲料：アルコール度数０.００％のレモンサワーテイスト飲料、チューハイテイスト飲料（レモンサワーテイスト以外）、ハイボールテイスト飲料（ウイスキーテイストを含む）、カクテルテイスト飲料、梅酒テイスト飲料（アルコール度数０.００％の焼酎テイスト飲料、日本酒テイスト飲料は含まない）（ＲＴＤは「Ready to Drink」の略語）

ノンアルコールワインテイスト飲料：アルコール度数０.００％のワインテイスト飲料（スパークリングを含む）

この１年間：２０２４年６月-２０２５年５月までの期間

半年前：２０２４年１２月頃

１年前：２０２４年６月頃

「増えた」：設問において、「増えた」「やや増えた」と回答した人の合計

「増えそう」：設問において、「増えそう」「やや増えそう」と回答した人の合計

「そう思う」：設問において、「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の合計

「あてはまる」：設問において、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した人の合計

※本レポートは、人口動態に合わせてウエイトバック集計を行っています

※本レポートでは、小数第２位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が１００.０％とならない場合があります

※本レポート内に記載されているＭＡはマルチアンサー（複数回答）を、ＳＡはシングルアンサー（単一回答）を意味します

※当社調査において、グラフ・文中の「２０２４年」は２０２４年６月２７日（木）付の「サントリー ノンアルコール飲料レポート２０２４」を指しています

以上