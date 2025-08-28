Anua『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック（7枚入り）』が＠cosmeコスメ総合ランキング（集計期間：2025年8月14日～2025年8月20日）で総合第1位を獲得

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders （本社：韓国ソウル）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」より販売中の『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック（7枚入り）』が、日本最大級のコスメ・化粧品・美容の総合情報サイト「＠cosme（アットコスメ）」において、コスメ総合ランキング（集計期間2025年8月14日～2025年8月20日）で総合第1位を獲得いたしました。

強い紫外線や冷房による乾燥、皮脂バランスの乱れなど、夏は肌にとって過酷なシーズンです。そんなゆらぎがちな夏の肌に応えるアイテムとして注目を集めているのが、『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック』です。

韓国を起点に美容業界で注目を集めている整肌成分「PDRN*1（ポリデオキシリボヌクレオチド）」に加え、高ー中ー低分子11種のヒアルロン酸*2・低分子コラーゲン*3を配合。韓国初の100%スマートカプセル工法*4を採用し、角質層のすみずみまで潤いを届け、紫外線や乾燥で不安定になりがちな肌をすこやかに整えます。水分をたっぷり含んだウォーターゲルシートにより、ピタッと肌に密着することで、ハリ・ツヤあふれる“水光肌”を演出します。

＠cosmeのランキング*5、クチコミ件数とおすすめ度をもとに、@cosmeが独自に算出したメンバー信頼度と集計方法を採用することで、公正性を担保したランキングです。今回の受賞は、『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック』が多くのお客様から「夏の肌ケア」に最適なアイテムとしてご支持いただいた結果と受け止めております。Anuaは、これからも信頼いただける製品づくりを通じて、一人ひとりの肌に寄り添ったブランドを目指してまいります。全世界160ヵ国以上に愛されているAnuaの商品は、オンラインまたは全国のバラエティーショップにてご購入いただけます。

*1： ＤＮＡ-Na（整肌成分）

*2 ：ヒアルロン酸（整肌成分）

*3： 加水分解コラーゲン（整肌成分）

*4：セラム剤型においてスマートカプセル工法を100％適用した製品は韓国初

*5：カテゴリランキング（最近3か月間のデータ集計基準に変動）、集合ランキング（最近一週間データ集計基準に変動）

【ランキング概要】

ランキング名：＠cosme コスメ総合ランキング

集計期間：2025年8月14日（木）～8月20日（水）

調査方法：https://www.cosme.net/html/sng/review/

■受賞製品詳細

PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック（7枚入り）

『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック（7枚入り）』は、PDRNセラムの整肌成分*6含んだマスクパックです。肌にうるおいやハリを与える「PDRN*1」「ヒアルロン酸*2」「コラーゲン*3」を1枚のパックに凝縮することによって、すこやかな肌に導くブースティングケアをサポートします。また、韓国初の100%スマートカプセル工法*4を適用することで、角質層のすみずみまで水分で満たし、うるおいによってツヤのある水光肌を演出します。

製品名：PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック（7枚入り）

価格：770円（税込）

*6： ヒアルロン酸＋コラーゲン＋PDRN

※記載の価格はすべて@cosmeにおける販売価格を基準としております。

■Anua日本オフィス統括コメント

前回の@cosmeベストコスメ受賞に続き、今回@cosme総合ランキングで1位を獲得できたことは、日本のお客様からの大きなご支持の表れと受け止めており、大変光栄に思っております。今後もメーカーの視点ではなく、お客様の視点に立った製品開発を通じて、日本のお客様により一層お役立ていただけるブランドを目指してまいります。

■Anua（アヌア）とは

Anua（アヌア）は、「優しく。強く。」をコンセプトに掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開しています。

日本市場本格参入以来、Qoo10、楽天、LOFT、PLAZAなど、日本のお客様にとって身近な主要プラットフォームでの展開を拡大し、お客様との接点を継続的に強化してまいりました。その結果、昨年第1四半期以降、日本最大級のセールイベント「メガ割」において5期連続で総合売上1位を達成。さらに、Qoo10の化粧水部門でも1位を獲得するなど、単なる韓国発ブランドにとどまらず、日本市場で着実に愛されるブランドへと成長しています。

