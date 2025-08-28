8月30日（土）夜10時より放送、霜降り明星・粗品がMCを務める新番組『ドーピングトーキング』放送直前会見を実施

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年8月30日（土）夜10時より放送を開始する、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』において、本日8月28日（木）に放送直前記者会見を行いました。会見には、番組MCの粗品をはじめ、中山功太、森下直人（ななまがり）、アントニー（マテンロウ）、谷拓哉、友田オレ、の計6名が参加。放送が明後日に迫った『ドーピングトーキング』の魅力を存分に語りました。

粗品の新番組「ドーピングトーキング」ABEMAで無料配信決定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=58V9NaUXE4g ]

まず、番組のオファーについて、粗品は「オファーいただいたときは、すごくわくわくしました」とコメントすると、「ABEMAさんで、内容的にも地上波ではちょっと無理やろうな、ABEMAさんでやるような意味があるような企画やなと思ってわくわくしましたね」と理由を話し、「スタジオ収録も楽しくて、僕は皆さんの話聞いてるだけなんですけど、めっちゃ面白かったし、緊張感もありました。皆さんが、体験してきた話をどう話そうか？と考えている空気が面白かったです。ネットで見たんですけど、『粗品のABEMAの新番組、メンバー豪華すぎて、ほぼ松本人志！』みたいな声があって…結構複雑でした。ちょっと嫌かもなぁって（笑）」と言い、会場の笑いを誘いました。

また、ゲストとしてトークをする面々にもオファーが来たときの印象を聞くと、中山は「粗品がMCで、ABEMAさんで（放送）と聞いたときに、嬉しいなと思いましたね」と口火を切ると、「私事なんですが、ダウンタウンとか千鳥とかと同じ熱量で『霜降り明星と仕事したい』というのが、芸人をやるうえでのモチベーションになってるんです」と続け、「粗品って“悪童”とか“毒舌”とかのイメージがありますけど、僕はまだまだ粗品は過小評価やと思ってて、日本のお笑いとかエンタメの歴史に残る人だと思ってます。その人と仕事できるっていうのが嬉しいし、その熱量がスタッフさんにもあったし、衣装もキービジュアルも完璧な番組が始まります。ぜひ見ていただきたいですね」と、番組や粗品を絶賛。粗品も思わず「あっつ！」と返し、会場からは拍手が沸き起こりました。

一方、谷は「俺、結構バラシ待ちしてましたね」と、番組参加がキャンセルになることを望んでいたようで、「MCが粗品さんということで、嬉しいよりも『むっちゃ緊張する系やん、だる～』って思いました」と谷らしくコメントし、実際の収録も「雰囲気が違う、ちょっと賞レースに近いくらいの感じがありました」と、緊張感漂う中の収録であったことを振り返りました。そんな谷は、「（『ドーピングトーキング』で）僕の大好きな“とある人”、一番好きと言っても過言ではない人に会いに行かせていただいて。海外にまで泊まりで行きました。さっき聞いたんですけど、（自分のロケが）一番お金かかってる、先方のギャラとか込みで150万円くらいかかってるらしいです」と、自身のロケが高額だったことも明かしました。

友田は「ホッとした」と意外な感想を言うと、「今年3月に『R-1グランプリ2025』で優勝してから、ここまでの約半年間で、自分の芸歴2年半分のエピソードトークを全部出し切っちゃってて、なけなしの10話くらいでまわしてたんです。なので、ここでドーピングさせてもらえてホッとしたというのが本音ですね」と、漏らしました。

『ドーピングトーキング』が、ABEMAの下半期を飾る新番組としてスタートすることから、今年の下半期で挑戦したいことをゲストに尋ねると、森下から「家でごはんを食べたい」と、意外な回答が飛び出します。「僕は自宅でごはんが食べれなくて」と切り出した森下は、最初一人暮らしした家がめちゃくちゃ汚かったことから、“自分の家は汚い”という思い込みをするようになったと言い、家でごはんを食べようとすると吐いてしまうようになったそう。ごはんも食べられず、水も飲めなくなり、「家の外の駐車場で弁当を食べてるんです」と衝撃的な食事風景を明かし、「最近新居に引っ越して、歴代で一番きれいな場所に引っ越したんですが、（食事をするのが）怖くて。ここで食べれなかったら終わる！と思ってまだ食べれてないんです…」と悲しげに語り、笑いを誘いました。

また、『ドーピングトーキング』では、すべて初卸しのトークがされることから、最近初卸ししたものがあるかを尋ねると、アントニーは最近引っ越したことを告白。2024年に『地面師たち』に出演したことがきっかけだと話すと、「ドラマ『地面師たち』に出させていただいてから、まわりや先輩から『売れたな』と評判も良くて、調子乗って家賃上げちゃおうと。でも、なんでか分かんないですけど、今収入が減ってて…（笑）。ドラマもチョロっと出ただけですから。冷静に去年の今頃より収入低いのに、家賃が倍になってて、今洒落にならないんですよ」と肩を落としました。なお、『地面師たち』での演技は上沼恵美子にも大絶賛され、「アンタは演技で食っていける！」と太鼓判を押されたものの、実際は演じられる役が少ないとのことで、唯一オファーがきたのが“戦隊モノの怪人役”だったと話しました。

さらに、谷が『ドーピングトーキング』を通じて会いたい人に会ったことを受け、会いに行きたい人について質問が及ぶと、森下は「タモリさんに会いたい」と回答。「芸人になったらテレビで見ていたビッグな芸人には全員会いたいじゃないですか。“BIG3”のたけしさんとも共演できて、さんまさんは向上委員会（『さんまのお笑い向上委員会』）とかでお会いしていて、タモリさんは会える術が無くて。『笑っていいとも！』も終わっちゃって…。あと曲を出すしかないんですよね」と話しました。

最後に、視聴者に対し粗品は「『ドーピングトーキング』という新番組が始まります。緊張感もあり、ディープな世界に対する話も聞けます」と言いつつ、「お笑い芸人さん、自分もそうなんですけど、おもろい話はいろんな番組でもするし、自分のコンテンツでもするし、“またこの話か”ってなると思うんですけど、それが一切ない。完全に全部新作でおもろいです」と、番組の魅力をアピールすると、「案外わいわいしながら喋ってるんで気軽に見てください」と呼びかけました。

なお、会見場に登場した際に、粗品は司会を務める西澤アナについて「こういう会見の時の進行の女性の方、僕基本大嫌いなんですよ。大体イタくておもんないじゃないですか。今日は、ちょっと期待してます」と鋭く切り込み、会見中も「ちょっと喋るの遅いかなぁ」と話すなど、終始渋い反応かと思いきや、会見終了間際には、「（西澤アナの司会は）もう満点ですよ。めっちゃ良かったですよ。吉村さん（平成ノブシコブシ）について話してるとき、『あんな顔してるのに！？』って、後ろのパネルの顔いじってたんとかもね」と言い、笑いを誘いました。

新番組『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

『ドーピングトーキング』に参加する芸人としてすでに25名が発表されており、RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった数多の話芸自慢が大集結。メンバーには、お笑い賞レースの優勝者や常連メンバーほか、バラエティ番組を席巻するベテラン芸人が名を連ねています。

「ABEMA」が新たにお届けするトークバラエティ番組『ドーピングトーキング』は、8月30日（土）夜10時より放送いたします。ぜひご期待ください。

■ABEMA『ドーピングトーキング』 概要

初回放送日：2025年8月30日（土）夜10時～

初回放送URL(https://abema.tv/channels/abema-special/slots/94naataTB5fMts)

番組ページURL(https://abema.tv/video/title/90-2041)

MC：

粗品（霜降り明星）

出演：

RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ） ※50音順