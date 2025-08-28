伯東株式会社、国際物流総合展2025 出展のお知らせ

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、東京ビッグサイトにて開催される” 国際物流総合展2025 第4回INNOVATION EXPO”に出展いたします。

当社ブースでは、Impinj社の次世代RFIDソリューション「Gen2X」のご紹介をはじめ、Chainway社のスマートフォン型RFIDリーダーライターや、当社が提供するRFIDトラックのデモンストレーションなどをご覧いただけます。是非皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

会期 ：2025年9月10日(水)～12日(金)の3日間 10：00～17：00

会場 ：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東4～8ホール

ブース番号 ：東7ホール-401

事前登録URL ：https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?exhibitor=EX000214

[出展品]

■RFID製品 ※デモ実演いたします

- 次世代RFIDソリューションGen2X（Impinj社）- RFIDトラック積載/荷下RFIDソリューション（伯東/Impinj社）- スマートフォン型RFIDリーダーライター（Chainway社）- UHF帯RFIDピッキングカート （マスプロ電工株式会社）- リアルタイムロケーションシステム （Keonn社）

■上記関連RFID製品

- RFIDリーダIC （Impinj社）- RFIDリーダSIP (Micro Electronics Technology社)- RFIDタグ （HIDGlobal社）- ハンディーリーダ （株式会社デンソーウェーブ）- ハンディーリーダ （株式会社東北システム・サポート）- タグ衛門・棚卸管理アプリケーション （株式会社ハイエレコン）

■その他

- GPSトラッカー（システック株式会社）- プライベートLoRa評価キット（株式会社EASEL）- IoTゲートウェイ機器 （株式会社マイクロリサーチ）- Wi-Fi/LTEルーター （株式会社カシムラ）- 物体検知 (EdgeCortix) ※デモ実演いたします

伯東株式会社について（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

私たちが企業活動を通じて目指している未来は「人と技術と自然環境の共存」です。

先進のテクノロジーが人々の暮らし、そして地球に活力と潤いをもたらすことを信じ、より豊かな社会の実現のために邁進していきます。