役員の人事について
日本通信ネットワーク株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78477/table/18_1_3b49d44559eb5c41f922ae313d6ab8d9.jpg?v=202508290426 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78477/table/18_2_233b3d8445683c964f8590e86128c208.jpg?v=202508290426 ]
日本通信ネットワーク株式会社（代表取締役社長：高部文宏、本社：東京都千代田区）では、8月27日付けで行われた臨時株主総会の書面決議において、下記のとおり決議されましたのでお知らせ申し上げます。
１．取締役の異動（2025年8月27日付）
取締役（非常勤）森田 理寛氏は退任いたしました。
２．役員の体制（2025年8月27日付）
会社HP：https://www.c-ntn.co.jp/