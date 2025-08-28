AI 時代に向け、業界リーダーが NVIDIA RTX PRO サーバーを活用してエンタープライズ データセンターを変革

NVIDIA- NVIDIA RTX PRO サーバーを最初に採用した Disney、Foxconn、日立製作所、Hyundai Motor Group、Lilly、SAP、TSMC などの主要企業が、AI リーズニング、フィジカル AI、ビジネス ワークロードを高速化します。- データセンター全体を再構築することなく、汎用クラスターから AI ファクトリー インフラへの移行を実現するため、企業は NVIDIA RTX PRO サーバーを採用しています。- 新しい RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU を搭載した NVIDIA RTX PRO サーバーがもたらす画期的なパフォーマンスと高い柔軟性は、次世代のアプリケーションとサービスの迅速な開発と展開を可能にします。

カリフォルニア州サンタクララ - 2025 年 8 月 26 日 - NVIDIA は本日、主要なグローバル企業が、RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/) を搭載した新しいカテゴリーのエンタープライズ データセンター インフラである NVIDIA RTX PRO(TM) サーバー(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/rtx-pro-server/)を採用したことを発表しました。これにより、データセンター全体を再構築することなく、汎用コンピューティング クラスターから AI ファクトリー インフラへと迅速に移行できるようになります。

Disney、Foxconn(https://www.honhai.com/zh-tw/press-center/press-releases/latest-news/1817)、日立製作所、Hyundai Motor Group、Lilly、SAP、および TSMC といった企業が、AI、設計、シミュレーションのアプリケーションの高速化を目的として本サーバーをいち早く導入しています。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「AI の時代が到来しました。企業はもはや従来のサーバーだけに依存することはできません。AI 向けに再構築する必要があります。NVIDIA RTX PRO は、この時代のために構築されたコンピューティング プラットフォームです。今日の IT ワークロードを実行しながら、あらゆる企業と業界を変革する AI エージェントを駆動させます」

業界リーダーがAI 高速化のためRTX PROを採用

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU を搭載した RTX PRO サーバーは、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを活用し、エージェント型 AI およびフィジカル AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-physical-ai/) から、高度な設計、科学計算、シミュレーション、グラフィックス、ビデオ アプリケーションに至るまで、要求の厳しいエンタープライズ AI ワークロードを幅広く高速化します。

業界リーダーたちは、RTX PRO サーバーを導入して、企業のワークロードを高速化しています。

- Disney Experiences 会長 Josh D’Amaro 氏 :「Disney では、没入感のあるストーリーテリングとゲスト体験の可能性を継続的に再定義しています。この驚異的な技術により、私たちは幅広いストーリーをこれまで以上に迅速かつ驚くべきディテールで生き生きと表現することが可能になります。その最良の例が、Disneyland と Walt Disney World のアトラクション『ミレニアム・ファルコン：スマグラーズ・ラン』で間もなく実施されるアップデートです。NVIDIA と協力し、映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開と同日に、大ヒットクラスの体験をお届けします」- Foxconn 会長 Young Liu 氏 :「スマート製造におけるデジタル変革を実現するには、適切な基盤と技術が必要です。RTX PRO サーバーをグローバル インフラに導入することで、Foxconn は高度なロボティクスからインテリジェントな物流、スマートな電気自動車に至るまで、AI 駆動のオートメーションの限界を再定義します」- 日立製作所 執行役社長 兼 CEO 徳永 俊昭 氏 : 「日立は、NVIDIA RTX PRO サーバーを活用することで、AI イノベーションをさらに加速します。NVIDIA RTX PRO サーバーにより、AI リーズニングとフィジカル AI が高速化され、社会インフラを含む物理的なアセットをデジタルツイン化し、最適化することが可能になります。また、ビジネス活動全体で生産性を向上させるなどの新たな可能性を切り拓きます。日立は、NVIDIA との連携を深め、お客さまや社会が直面する課題を解決し、継続的に価値を提供していきます」- Hyundai Motor Group 執行副社長兼グローバル戦略オフィス責任者 Heung-Soo Kim 氏 : 「Hyundai Motor Group は、デジタルツイン分野で RTX PRO サーバーを含む NVIDIA の最先端の AI インフラを活用し、技術革新を加速します。本協業は、製造プロセス用の仮想テストベッドを構築し、新しい工場の建設時間を短縮するとともに、自動運転技術検証のための仮想モビリティ環境を構築することに焦点を当てています」- Lilly 情報およびデジタル最高責任者 Diogo Rau 氏 : 「Lilly では、革新的な医薬品を必要とする人々に提供しています。私たちは、技術を通じて科学の限界を押し広げることで取り組みを行っています。可能性を秘めた医薬品の領域は広大です。GPU は、この広大な空間を探索し、人間の目が行き届かない領域に到達するのを支援します」- SAP CEO Christian Klein 氏 :「セキュアな SAP Cloud Infrastructure を使用することで、企業や政府機関が SAP Business AI の変革力を活用しながら、データと業務プロセスを完全に制御できるようになります。RTX PRO サーバーと SAP Cloud Infrastructure を組み合わせることは、NVIDIA との長年の協力の新たなステージを切り開き、企業が AI を活用した未来を定義できるようにします」- TSMC 会長兼 CEO C.C. Wei 氏 : 「半導体は AI の基盤であり、あらゆる業界を再定義する画期的な技術を可能にします。NVIDIA との密接な協力により、TSMC は半導体製造を推進し、Blackwell を活用した AI ファクトリーでファブ業務を最適化し、最新の RTX PRO サーバーを利用することで業界全体の効率とイノベーションを促進しています」

AI 産業革命の最前線に立つ主要企業が、AI ファクトリーを構築し、RTX PRO サーバーを活用してデータセンター インフラを変革しています。

製造業では、PEGATRON(https://svr.pegatroncorp.com/News/14)、Quanta Cloud Technology (QCT)(https://www.qct.io/Press-Releases/index/PR/Server/QCT-RTX-PRO-Server-Powers-Enterprise-AI-Factory-Transformation)、Siemens(https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-nvidia-expand-partnership-accelerate-ai-capabilities-manufacturing)、Wistron(https://www.wistron.com/en/Newsroom/2025-08-26) などのリーダーが、これらのシステムを活用して工場の自動化とシミュレーションを推進しています。

デジタル広告企業の PubMatic は、RTX PRO サーバーを活用し、コネクテッド TV、コマース メディア ネットワーク、モバイル アプリといった新たな AI ユースケースや急成長分野に対応しています。

航空宇宙メーカーの Northrop Grumman は、これらのシステムを活用して既存の機能を強化し、企業のワークストリームへの AI の統合を加速し、生産性とパフォーマンスを向上させています。

通信およびメディア企業向けにソフトウェアとサービスを提供する大手プロバイダーである Amdocs(https://www.amdocs.com/insights/blog/less-hardware-more-outcomes-effective-inferencing-running-telco-agents-nvidia-rtx-pro-servers) は、RTX PRO サーバーを導入して amAIz Agents のリーズニング処理を支援し、通信業界の顧客体験の変革を推進しています。

Cadence(https://www.cadence.com/en_US/home/company/newsroom/press-releases/pr/2025/cadence-unveils-millennium-m2000-supercomputer-with-nvidia.html) と Siemens EDA は、RTX PRO サーバーを活用して、シリコン、システム、AI 全体で AI によるシミュレーションを高速化する予定です。

RTX PRO サーバーがデータセンターの柔軟性でワークロードを高速化

RTX PRO サーバーはエージェント型 AI とリーズニング ワークロードを高速化し、研究者や開発者がリアルタイムで周囲の環境から学習し、適応し、対話できる自律システムの構築および展開を実現します。

例えば、NVIDIA Llama Nemotron Super(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/foundation-models/nemotron/) リーズニング モデルは、単一の NVIDIA RTX PRO 6000 GPU 上で NVFP4(https://developer.nvidia.com/blog/introducing-nvfp4-for-efficient-and-accurate-low-precision-inference/) を使用して実行した場合、NVIDIA H100 GPU 上で FP8 を使用して実行した場合と比較して、最大で 3 倍の価格性能を発揮します。これにより、より正確なリーズニングを低コストで実現できます。

効果的なフィジカル AI システムを開発するには、企業がロボット フリートを実際の工場に展開する前に、シミュレーション上でのテストと最適化が必要となります。NVIDIA RTX PRO サーバーは、デジタルツイン、シミュレーション、合成データ生成のワークフローにおいて、NVIDIA L40S GPU 搭載システムと比較して最大 4 倍の性能向上を実現し、産業用 AI およびフィジカル AI を推進します。

RTX PRO サーバーは、Windows、Linux など主要なハイパーバイザーをサポートし、最大限の柔軟性を備え、IT 管理者に妥協なく大規模な AI の展開を行うための使い慣れた環境を提供します。これらのサーバーは、空冷式の PCIe ベースの x86 アーキテクチャを使用して、事実上あらゆるエンタープライズ ワークロードを実行することが可能で、エンタープライズレベルのセキュリティ、管理性、保守性を備えています。

包括的なソフトウェア サポート

NVIDIA RTX PRO サーバーと Blackwell アーキテクチャ製品ポートフォリオ全体は、NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/ai-enterprise/) ソフトウェア プラットフォームによってサポートされます。これには、NVIDIA NIM(TM) マイクロサービス(https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/press-releases/2024/generative-ai-microservices-for-developers/)や AI フレームワーク、ライブラリ、ツールが含まれており、企業はそれらを NVIDIA によって加速されたクラウド、データセンター、ワークステーション上に展開できます。

RTX PRO サーバーは、オンプレミスの AI ファクトリーの構築および展開を目指す企業向けの NVIDIA Enterprise AI Factory 検証済み設計(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/ai-factories/validated-design/)と、エンタープライズ エージェント型 AI 向けに最新のストレージ システムを構築するためのカスタマイズ可能なリファレンス デザインである NVIDIA AI Data Platform(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/ai-data-platform/) に採用されています。

フィジカル AI および産業用 AI 向けには、RTX PRO サーバー上で NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリと NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM) 世界基盤モデルを実行することで、フィジカル AI 開発者は、工場やロボットのシミュレーション用デジタルツインや大規模な合成データ生成用のアプリケーションを構築および展開することができます。

発売情報

NVIDIA RTX PRO サーバーは、Cisco、Dell Technologies(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2025~08~dell-ai-data-platform-advancements-help-customers-harness-data-to-power-enterprise-ai.htm#/filter-on/Country:en-us)、HPE(https://community.hpe.com/hpeb/plugins/custom/hp/hpebresponsive/custom.bounce_endpoint?referer=https%3A%2F%2Fcommunity.hpe.com%2Ft5%2Fservers-systems-the-right%2Fdriving-the-future-of-ai-innovation-with-hpe-proliant-and-nvidia%2Fba-p%2F7254939)、Lenovo(https://lenovopress.lenovo.com/lp2278-lenovo-and-nvidia-amplify-their-partnership)、および Supermicro(https://learn-more.supermicro.com/data-center-stories/supermicro-to-enable-enterprise-ai-across-industries-with-2u-nvidia-rtx-pro-server) から RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU を搭載した複数の構成で提供されています。また、Advantech(https://www.advantech.com/en/resources/news/advantech-launches-high-performance-platform-supporting-nvidia-enterprise-ai-factory-validated-design)、Aetina、Aivres(https://aivres.com/blog/aivres-nvidia-rtx-pro-servers/)、ASRock Rack(https://www.asrockrack.com/general/news.asp?id=271)、ASUS、Compal(https://www.compalserver.com/news/10/)、Eviden、Foxconn、GIGABYTE、Inventec、MiTAC Computing(https://www.mitac.com/en-global/news_room/detail/COMPUTEX_2025_NVIDIA)、MSI(https://www.msi.com/news/detail/MSI-Expands-NVIDIA-RTX-PRO-Server-Lineup---Accelerated-by-RTX-PRO-6000-Blackwell-Server-Edition-GPU-146930)、PEGATRON、QCT、Wistron、および Wiwynn からも提供されています。

クラウド サービス プロバイダーの CoreWeave と Google Cloud は、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU によって高速化されたインスタンスを提供しています。さらに、AWS、Nebius、Vultr からの年内にインスタンスが追加される予定です。

NVIDIA RTX PRO サーバー プラットフォームの詳細については、こちらをご確認ください(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/rtx-pro-server/)。

※本発表資料は米国時間 2025 年 8 月 26 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/industry-leaders-transform-enterprise-data-centers-for-the-ai-era-with-nvidia-rtx-pro-servers)の抄訳です。

