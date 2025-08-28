グロース市場上場AI企業pluszeroと「寝ろ。」のTimewitchが業務提携

株式会社Timewitch

株式会社Timewitch（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦健之介、岡田崇、以下Timewitch）は、株式会社pluszero（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小代義行、森遼太、以下pluszero）と業務提携を締結する運びとなりました。両社の得意分野を生かし、システム開発やAIツール制作を含むプロジェクトにおいて、より包括的な支援体制を構築していきます。

提携の背景と目的

Timewitchは、資料作成や動画・デザイン制作といった従来のサービスだけではなく、クライアントのご要望にお応えするべくシステム開発やAIツール導入に関する相談も承ってきました。そこでこの度、システム開発に対応する体制を整えるべく、技術力と開発実績に定評のあるpluszeroと提携するに至りました。

今回の業務提携により、Timewitchがクライアント課題の可視化とマネジメントを担い、pluszeroがシステムやAIの具体的な開発・実装を担当することで、構想段階から開発・運用に至るまで、シームレスで質の高いソリューションの提供が可能となります。両社は今後、企業のDX推進や業務効率化における新たな価値提供に取り組んでまいります。

各社代表コメント

pluszero代表取締役社長COO 森遼太

この度の提携により、日本の労働生産性向上に資するサービスに貢献できることをとても嬉しく思います。

弊社の年間100件を超えるオーダーメイドAIの開発実績を通じて培った知見と、Timewitch社のプラットフォームを掛け合わせることで、クライアントの本質的な課題解決に寄与してまいります。

本提携を通じて、より健康的でサステナブルな新しい働き方の実現に向けて両社で邁進していければと思います。

Timewitch代表取締役CEO 三浦健之介

今回の提携により、Timewitchが得意とするプロジェクトマネジメントと、pluszeroの高度な技術力を掛け合わせることで、システムやAIに関するご相談に対して、よりスピーディかつ実効性の高い対応が可能になります。柔軟で専門性の高い開発体制を持つpluszeroとの連携は、業界や業種を問わず、クライアントの真の課題解決につながると確信しています。

会社概要

株式会社Timewitch

所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号 JPLビル1-2階

代表者 ： 三浦健之介 / 岡田崇

URL ：https://timewitch.jp

お問い合わせ｜Timewitch :https://timewitch.jp/form/enquiry株式会社 pluszero (プラスゼロ)

所在地 ：〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-6-10 仙田ビル4F

代表者 ： 小代義行 / 森遼太

URL ：https://plus-zero.co.jp

お問い合わせ｜pluszero :https://plus-zero.co.jp/contact