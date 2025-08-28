DeFimans取締役COO/CFO坂上謙太、ステーブルコイン発行の最前線：規制とビジネスの融合─「WebX Fintech EXPO Osaka」にてモデレーター登壇

株式会社DeFimans

株式会社DeFimans（所在地：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「DeFimans」）は、2025年8月22日（金）に開催された完全招待制イベント「WebX Fintech EXPO Osaka」において、取締役 COO/CFO 坂上 謙太が「ステーブルコイン発行の最前線：規制とビジネスの融合」のセッションにモデレーターとして登壇したことをお知らせいたします。

■イベント概要

名称：WebX Fintech EXPO Osaka

日時：2025年8月22日（金）10:00～18:00

会場：ホテルニューオータニ大阪（〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1）

テーマ

ステーブルコイン発行の最前線：規制とビジネスの融合

モデレーター

坂上 謙太（株式会社DeFimans 取締役 COO・CFO）

パネリスト

榊原 健太（Circle Internet Group Country Manager, Japan）

磯和 啓雄（株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO）

齊藤 達哉（株式会社Progmat 代表取締役 Founder and CEO）

セッション内容

議論の焦点は、日本と米国の規制環境の違いにあった。榊原氏は「日本は世界に先駆けて規制を整えたが、100万円の上限が成長の壁」と指摘。一方、磯和氏は「米国は国債金利の高さが普及を後押ししているが、日本は低金利で不利」と分析した。

ユースケースとしては、企業の資金プーリングやグローバル送金が注目された。齊藤氏は「相互運用性のあるステーブルコインが既存決済を凌駕する可能性がある」と強調。磯和氏も「社内でリアルタイムに資金を動かせば効率が劇的に上がる」と期待を示した。

総じて、日本は規制で先行する一方、低金利・資本規制といった課題を抱える。だがAIやトークン化との親和性を見据えれば、今こそ実装に踏み出す好機だという点で登壇者は一致した。

株式会社DeFimansについて

株式会社DeFimansはグローバルなフィールドでプロジェクトを手掛けるプロフェッショナルファームです。金融・IT・エンタメ領域を中心とした国内外の多様な産業における新規事業・web3事業の支援にフォーカスしており、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛けています。また、ステーブルコインの企画や活用戦略の策定、発行に係る実務支援をしております。



代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9Ｆ

設立：2022年7月

事業内容：

トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援

資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援、Messari JAPAN運営

公式サイト：https://defimans.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/DeFimans

Medium：https://medium.com/@DeFimans

総合お問合せ：info@defimans.com