深紅のぴっちりスーツ衣装の「ルベリナ」がフィギュアで新登場！本日 8月28日(木)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

写真拡大 (全4枚)

株式会社Ｂｆｕｌｌ


フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、宇宙秘密工作員 ルベリナ 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日8月28日(木)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。


ご注文はこちらから


公式オンラインショップ：https://www.fots.jp/index.php/products/detail/672


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNMQR595


予約受付期間：2025年8月28日(木)16：00～2025年11月11日(火)23：59


商品説明


オリジナルフィギュア・宇宙秘密工作員「ルベリナ」が1/6スケールフィギュアで新登場。


捕らえられた秘密工作員の絶体絶命なワンシーンを立体化いたしました！


両腕を上げて抵抗できない姿は、可愛さと色気がむき出しになり、衣装の一部はキャストオフが可能…！？


深紅のぴっちりスーツに押し込められた大きな胸は、はち切れそうなほど存在感を放ちます。


布越しに浮かび上がるボディの凹凸により、肉感のこだわりを感じさせる造形をお楽しみいただけます。


無防備にさらされた「ルベリナ」をぜひお手元にお迎えください。







※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。


※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。


商品情報


商品名 ：宇宙秘密工作員 ルベリナ 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア


スケール ：1/6スケール　全高サイズ 約155mm


小売価格 ：\21,800(税込\23,980)


仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品


予約開始 ：2025年8月28日(木)16：00解禁


予約締切 ：2025年11月11日(火)23：59締切


発売月 ：2026年03月末発売予定


ご購入はコチラ


公式オンラインショップ：https://www.fots.jp/index.php/products/detail/672


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNMQR595



予約受付期間：2025年8月28日(木)16：00～2025年11月11日(火)23：59



↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.


ZenMarket


1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461245


商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。


お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact


関連サイト等
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド


・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)



■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド


・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)


・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/



■株式会社Bfull


・公式ホームページ ：https://be-full.jp/


・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)