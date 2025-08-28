深紅のぴっちりスーツ衣装の「ルベリナ」がフィギュアで新登場！本日 8月28日(木)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、宇宙秘密工作員 ルベリナ 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日8月28日(木)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。
ご注文はこちらから
公式オンラインショップ：https://www.fots.jp/index.php/products/detail/672
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNMQR595
予約受付期間：2025年8月28日(木)16：00～2025年11月11日(火)23：59
商品説明
オリジナルフィギュア・宇宙秘密工作員「ルベリナ」が1/6スケールフィギュアで新登場。
捕らえられた秘密工作員の絶体絶命なワンシーンを立体化いたしました！
両腕を上げて抵抗できない姿は、可愛さと色気がむき出しになり、衣装の一部はキャストオフが可能…！？
深紅のぴっちりスーツに押し込められた大きな胸は、はち切れそうなほど存在感を放ちます。
布越しに浮かび上がるボディの凹凸により、肉感のこだわりを感じさせる造形をお楽しみいただけます。
無防備にさらされた「ルベリナ」をぜひお手元にお迎えください。
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
商品情報
商品名 ：宇宙秘密工作員 ルベリナ 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約155mm
小売価格 ：\21,800(税込\23,980)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2025年8月28日(木)16：00解禁
予約締切 ：2025年11月11日(火)23：59締切
発売月 ：2026年03月末発売予定
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461245
商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。
お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)
■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)
・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/
■株式会社Bfull
・公式ホームページ ：https://be-full.jp/
・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)