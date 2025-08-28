【イベント開催レポート】第3回 個人投資家サミットを開催しました！

株式会社IR Robotics

2024年8月23日（土）、赤坂ガーデンシティにて「第3回 個人投資家サミット」を開催しました。

会場には100名以上の投資家が集結。オンラインも含めると1,300名以上が参加し、大盛況の会となりました。

登壇企業 左からチームスピリット社、Veritas In Silico社、ARアドバンストテクノロジ社、マイクロアド社（登壇順）

企業の成長戦略に迫る、MC×登壇企業のセッション

本サミットでは、登壇企業4社がそれぞれの事業内容や成長戦略を紹介するセッションを実施。

MCとの対話形式で進められ、参加者にとって理解しやすく、臨場感あふれるセッションが繰り広げられました。

第1部 チームスピリット社（東証GRT 4397）

第3部 Veritas In Silico社（東証GRT 130A）

第4部 ARアドバンストテクノロジ社（東証GRT 5578）

第5部 マイクロアド社（東証GRT 9553）

企業に質問する投資家

質疑応答タイムでは、会場・オンライン双方から寄せられた質問に登壇者がリアルタイムで回答。

事業戦略や市場展望といったテーマについて直接聞ける貴重な機会となり、「投資判断に役立った」という声も多く寄せられました。

DYM株式投資研究所 山田康雅氏

著名投資家ゲストが登壇！注目を集めたスペシャルセッション

続いて、著名投資家のDYM株式投資研究所 山田康雅氏によるセッションでは、「今後の日本市場はどうなるか」について解説。また、「今後狙えるセクターや銘柄は？」といった、投資家から注目度の高いテーマについても触れられ、会場のみなさんは熱心に耳を傾け、メモを取りながら聴講している様子もみられました。

参加者からは「話が面白く、実践的で大変参考になった」と好評の声が寄せられ、市場動向や投資戦略をリアルに学べる貴重な機会となりました。

投資の話題で盛り上がる参加者と「Every Stock NEWS」キャスター熱気あふれる交流会は大盛況に！

セッション終了後の交流会では、登壇企業と投資家、著名ゲストが直接意見交換。

個別の質問や事業戦略の詳細を聞ける貴重な場として、多くの参加者が活発に交流していました。

登壇ゲストの山田氏や、IRTV Channelで放送中の株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』のキャスターと一緒に写真撮影を楽しむ姿も見られ、にぎやかで活気ある時間となりました。

会場には飲み物や軽食も用意され、ドリンク片手に語り合うなど、わいわいと盛り上がる交流が広がっていました。

◼︎次回開催のお知らせ

2025年9月20日（土）「第4回 個人投資家サミット」

参加費無料・初心者でも大歓迎。下記URLからお申し込みください。

■登壇ゲスト

たけぞう氏

■登壇企業

株式会社網屋(東証GRT 4258)

株式会社ビジョン(東証PRM 9416)

株式会社MFS(東証GRT 196A)

株式会社豆蔵デジタルホールディングス(東証GRT 202A)

ロジザード株式会社(東証GRT 4391)

個人投資家サミットお申し込みはこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2025-05-30/3gkwny投資家と注目企業が集う特別な1日。9月20日(土)赤坂にて開催！

11月開催の個人投資家サミットでは、登壇企業様を募集中です。

登壇のお申込み・ご相談はこちら :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2025-08-14/3gmnbm

