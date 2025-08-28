【福岡県大川市×DMM 地方創生】企業DXと女性が働きやすい環境づくりを促進する「デジタル伴走支援プログラム」を実施！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長兼CEO 亀山敬司、以下「DMM」）は、地方創生事業において、福岡県大川市（市長 江藤義行）と大川商工会議所（会頭 津村洋一郎）及びコクー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 入江雄介、以下「コクー」）と協働して、2025年10月より大川市市内の企業を対象とした「デジタル伴走支援プログラム」を実施します。

■開催の背景

大川市とは2021年度より「デジタルトランスフォーメーション加速化事業」を開始し、段階的なデジタル実装によって地域課題を解決し、デジタル時代の市民サービス向上を目指してまいりました。また、2023度からは新たなフェーズとして、“デジタルによるまち全体の変革”を視野に市民満足度向上に向けた地域DXを推進。

2024年には、福岡県大川市と大川商工会議所及びコクー株式会社とのDX推進共同プロジェクトとして、地元企業向けのデジタルマーケティング入門編セミナーとDX体験会、市内在住の女性を対象に1.5ヶ月間のデジタルマーケティング研修を実施いたしました。



▼2024年度

https://dmm-corp.com/press/service/3898/

■「デジタル伴走支援プログラム」概要

本プログラムは大川市のデジタル人材育成事業の一環で、「働きやすい・働きたいと思える職場環境づくり」を目指し、企業の業績向上や業務効率化の実現とあわせて、女性が活躍しやすい環境づくりに向けたデジタル活用の支援を行います。



地元企業の「SNS運用支援」「RPAのスキル定着に向けた支援」「女性が活躍できる職場環境づくりへの支援」を提供し、企業内での内製化や職場の状況に応じた伴走支援を行うことで、地元企業の活性化に貢献してまいります。

■福岡県大川市について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4859_1_f30d53ffd26e2bd53315d5bfafa91c5f.jpg?v=202508290426 ]

大川市は福岡県南西部にある人口約3万1000人の市です。筑後川が有明海へと流れ込む場所に位置する立地から、海運の要所として船大工や職人達が暮らすまちとして栄え、今では家具の一大生産地として、たくさんの家具を日本全国に送り出しています。また、広大な筑紫平野で育まれる米やイチゴ、アスパラガスなどの農作物、筑後川や有明海で獲れる新鮮な魚介類や6mにも及ぶ干満差に育まれた良質な海苔など、美味しい食にも大変恵まれた都市です。

大川市ホームページ：https://www.city.okawa.lg.jp/

■コクー株式会社

コクー株式会社は、労働人口減による人手不足を「人財」×「デジタル」で解決し、企業の成長・発展ならびにより良い社会に貢献することを目的に様々なサービスを創造し提供。

「デジタルの力でダイバーシティ＆インクルージョンがあたりまえの社会を創る」というパーパスを掲げ、そのステップ１として、すべての女性が様々なライフステージにおいて手に職をつけてイキイキ働ける社会をつくるために、日々挑戦をし、女性活躍推進企業No.1を目指しています。

また、2023年7月に策定した長期経営計画「VISION2030」においては「ダイバーシティ＆インクルージョン」「地方創生」「業務提携」を重点テーマとして取り組み、『DX人財輩出企業 No.1～日本の生産性向上を実現し、誰もがイキイキ働ける社会をつくる～』を実現してまいります。



コクー株式会社ホームページ：https://cocoo.co.jp/

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。



#ふるさと納税 #観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

DMM 地方創生ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■自治体様からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/