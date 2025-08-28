住友林業ホームサービスが「体験入社動画」を導入！「体験入社AI」も活用して不動産業界の採用ミスマッチ解消と企業成長を加速

株式会社体験入社

株式会社体験入社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：松本聖司）は、この度、不動産業界で成長を遂げる株式会社住友林業ホームサービス（以下、住友林業ホームサービス）が、当社の提供する採用動画サービス「体験入社動画」を導入したことをお知らせいたします。この導入は、不動産業界が抱える採用における「入社後のミスマッチ」という課題を解消し、住友林業ホームサービスが求める「マッチング人材」の獲得をサポートいたします。

◎導入背景：変革期を迎える不動産業界の採用課題

近年、住まいや資産形成における不動産の重要性が改めて認識されています。人々の生活基盤となる「住まい」や「資産」の形成をサポートするという大きな社会的意義を担う不動産業界は、その成長性とともに人材確保が喫緊の課題となっています。

しかし、従来の転職サービスでは、求人票というテキスト情報だけでは、実際の仕事内容や職場環境、社風、人間関係といった「入社後のリアル」を伝えることが困難であり、これが転職者と企業双方にとって「入社後のミスマッチ」という課題になっていました。この課題は特に、お客様との信頼構築や専門知識が求められる不動産業界において、人材の定着と活躍を推進する問題となっていました。

◎「体験入社動画」が解決する、住友林業ホームサービスの採用戦略

住友林業ホームサービスは、お客様第一主義を企業理念とし、長期的な顧客満足を追求することで質の高いサービスを提供する、まさに次世代を切り開く成長企業です。同社の成長を支える3つの特徴である「住友林業グループのブランド力と総合力」「お客様第一主義の徹底」「無理なく長く働ける環境」を、従来の文字情報だけでは伝えきれませんでした。

今回導入された「体験入社動画」では、「体験入社モデル」が実際に住友林業ホームサービスに体験入社をして、執行役員や現場で働く社員へのインタビュー、具体的な1日のスケジュールなどを動画でリアルに紹介します。これにより、住友林業ホームサービスが持つ「住友林業グループとしての総合力を活かした幅広い提案力（注文住宅、リフォーム、建物検査など）」「お客様に心から寄り添うお客様第一主義の徹底（売却タイミングのアドバイスなど）」「フレックスタイム制など無理なく長く働ける環境」といった独自の企業文化、そして先進的な取り組みが視覚的に伝わり、求職者は入社後の具体的なイメージを持つことができます。

「入社後のリアル」を動画で可視化することで、不動産業界に特有の「仕事内容がイメージしにくい」「競争が激しそう」といった漠然とした不安を解消し、より意欲と適性の高い人材の応募を促進します。これは、不動産業界全体が抱える人材不足の課題に対し、採用力を強化し、従業員のエンゲージメント向上にも貢献する画期的なアプローチであると言えるでしょう。

・住友林業ホームサービスの体験入社動画

◎「体験入社動画」と連携する「体験入社AI」で、より高精度なマッチングを実現

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zVogsg2nNdY ]日本経済新聞や各種メディアも注目の新サービス「体験入社AI」

当社の転職支援サービス「体験入社AI（https://taikennyusha.com）」は、今回の住友林業ホームサービスへの「体験入社動画」導入をさらに効果的なものにします。「体験入社AI」は、求職者の“漠然とした希望条件”を元に、AI（人工知能）が最適な求人企業を分析してマッチングする新しい転職支援サービスです。

専門オペレーターが電話で求職者から希望条件やこれまでの職歴を聞き取り、求職者の適性や強みを反映した職務経歴データを作成。この「本音」の部分まで引き出すヒアリングにより、AIマッチングの精度を飛躍的に高めます。 当社が蓄積する約100件を超える「体験入社動画」という一次情報データベースの中からAIが「最もふさわしい上位4社」を提案し、「体験入社AIレポート」として提供します。

体験入社AIレポート例：AIが求人企業と求職者の希望との適合度を分析します

提案された企業について、求職者は「体験入社動画」で「実際の仕事内容」「給与」「休日・残業」「社風・人間関係」といった「入社後のリアル」を事前に確認できます。これにより、「求人探しが非効率で面倒」「入社後のリアルが見えない不安」といった転職者の3大悩みを解決します。

「体験入社AI」は、従来の転職サービスでは見えなかった「希望条件と適性と、転職先のリアルな情報」をAIが分析してマッチングするため、求職者と企業双方にとって最適な転職を実現します。 さらに、専任アドバイザーが内定獲得まで全面的にサポートし、このすべてのサービスを完全無料で利用できます。

この住友林業ホームサービスの事例は、「体験入社動画」が業界特有の採用課題にどう貢献できるかを示すものです。さらに、この「体験入社動画」と連携する当社の「体験入社AI」は、テクノロジーとヒューマンタッチを融合させた画期的なサービスとして、メディアの皆様にもぜひご注目いただきたいと存じます。

◎「体験入社AI」第三者メディアによる評価

「体験入社AI」は、日本経済新聞社発行の日経MJ紙面（2025年7月21日付）および日経電子版（2025年7月26日付）において「求人動画と希望条件をAIで照合し、入社後のミスマッチ低減をめざす取り組み」として紹介されました。記事では、当社が蓄積する「体験入社動画」をAI解析に活用し、求職者が求める条件に合う可能性が高い4社を提案、より転職活動の効率化とミスマッチ抑制に資する点や採用活動にAIを導入している企業の割合は36.2%にのぼり、特に上場企業では67%に達するなど、AIの活用が進んでいることも取り上げられています。

加えて、J-WAVEのラジオ番組「STEP ONE」内「SAISON CARD ON THE EDGE」コーナー（2025年8月12日放送分）に出演いたしました。この放送では、株式会社体験入社 代表取締役社長の松本聖司がゲストとして招かれ、「AIを活用した転職サポートの可能性」に焦点を当て、活況な転職市場の動向から「体験入社AI」の具体的な仕組みまで、多岐にわたるテーマでお話ししました。番組の最後には、転職は人生の大きな決断であり、入社前に企業の「リアルな情報」を確かめることの重要性が語られ、当社サービスの信頼性と社会的な必要性が改めて示されました。

◎株式会社体験入社の今後の展望

当社は、「『ニッポン株式会社』の人事部へ、働く力で国を伸ばす。」というミッションのもと、AIと求人動画を組み合わせることで、従来の転職サービスでは実現できなかった『入社後のリアル』をしっかりと伝え、転職者と企業の双方にとって最適なマッチングを実現していきます。

