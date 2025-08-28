ＮＰＵ株式会社、フロンティアインターナショナルグループへの参画が決定

株式会社フロンティアインターナショナル

株式会社フロンティアインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河村康宏、証券コード：7050）は、NPU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：浅野則之）の株式を取得することを通じて、同社を当社グループの一員として迎え入れることとなりましたので、ここにお知らせいたします。

当社グループは「人の創造力と実現力で、未来の可能性を切り拓く」というミッションを通じて、「心の豊かさを分かち合える生きる喜びに満ちた世界の実現」を目指しております。

当社の事業は、「体験価値」という多岐にわたる複雑な構成要素からなるアウトプットの企画・生成を目的とするため、「体験価値」を構成するソリューションの幅を広げつつ、いかに最新かつ最先端のコンテンツをイベントに実装できるか、それらが統合的にプランニングされているかが事業の競争優位性に直結することから、Ｍ＆Ａによって 当社グループの情報感度をさらに高め、事業基盤を一気に拡大させることを重要な戦略としております。

ＮＰＵ株式会社は、2007年に設立され、「ラグジュアリーと社会をつなぐ体験づくり」をミッションに、ファッション業界を中心としたトップブランドのイベント演出・空間プロデュースを手がけ、クリエイティブな企画力と国際対応力で、ブランド価値の最大化と新たな顧客体験の創出に貢献するプロフェッショナル集団です。その卓越した美意識とディレクション能力は、世界のトップブランドから厚い信頼を寄せられ、ブランドの世界観を最も純粋かつ鮮烈に表現するクリエイションを実現してまいりました。

今回の株式取得によって、当社グループが持つプロジェクトマネジメント能力及び多角的なソリューションと、ＮＰＵ株式会社が持つラグジュアリー領域における圧倒的なクリエイティビティとブランド理解力が戦略的に融合し、大きな相乗効果を創出します。これにより、あらゆるクライアントのブランディングからコミュニケーション領域のプランニングと実行までをワンストップで実現できる、質・量ともに比類なきレベルの体験価値を提供する体制が整います。

そして、これまで当社グループが主にターゲットとしてきた各領域のリーディングカンパニーに、ＮＰＵ株式会社のクライアントであるラグジュアリー領域における世界ブランドが加わることは、当社グループのプレゼンスを圧倒的に高め、あらゆる競争力の強化に貢献するものです。

体験創造の領域において、長らく業界をけん引してきた両社が展開する今後の新しい活動に、ぜひご期待ください。